SVE SLUŽBE NA TERENU

Zagreb pod udarom olujnog vjetra: Više od 900 intervencija i nekoliko građana ozlijeđeno

Piše HINA,
Zagreb: Ministri obišli Vjesnikov neboder | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ministar Davor Božinović poručuje da su sve službe na terenu, dok vatrogasci upozoravaju na iznimno tešku situaciju i pozivaju građane na oprez

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u petak da je situacija s olujnim vjetrom najozbiljnija u Zagrebu, gdje su sve žurne službe na terenu zbog srušenih stabala, oštećenih krovova i ozlijeđenih građana, dok je nastava u školama otkazana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u petak da je situacija s olujnim vjetrom najozbiljnija u Zagrebu, gdje su sve žurne službe na terenu zbog srušenih stabala, oštećenih krovova i ozlijeđenih građana, dok je nastava u školama otkazana. Božinović je naglasio da su vatrogasci i ostale službe aktivni od ranog jutra te da će sanacija štete potrajati.

Zagreb: Ministri obišli Vjesnikov neboder 08:13
"Situacija je najozbiljnija u Zagrebu. Vatrogasci i sve žurne službe su na terenu i izlaze na sve dojave. Sigurno je da će i sanacija svega što je u Zagrebu zahvaćeno od jutros trajati neko vrijeme", rekao je Božinović.

Osvrnuo se i na rad Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK), istaknuvši da je sustav djelovao kao potpora informiranju građana. "Ministarstvo obrazovanja bilo je u kontaktu s Gradom Zagrebom, oni su obavijestili sve škole, a SRUUK je ovdje bio samo u funkciji potpore za one građane koji nisu čuli za to i do kojih nije došla informacija", rekao je Božinović.

Tucaković: Imali smo više od 900 intervencija

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da je u posljednja 24 sata zabilježen ogroman broj intervencija diljem zemlje, a najviše ih je zaprimljeno u Zagrebu, gdje su angažirana sva dobrovoljna društva i javna postrojba.

"U posljednjih 24 sata imali smo više od 900 intervencija i više od 2800 vatrogasaca je na terenu. Najteža situacija je trenutno na području Grada Zagreba, gdje je svih 50 dobrovoljnih vatrogasnih društava na terenu, kao i javna postrojba. Slijedi zagrebačka županija a onda krapinsko-zagorska i primorsko-goranska županija, u kojima je bilo po 60 do 70 intervencija", rekao je Tucaković.

Dodao je kako dodatne probleme stvara vjetar koji onemogućuje rad na visinama, kao i poplave zbog kojih će ispumpavanje vode trajati naredna dva dana. Istaknuo je da će se na visinskim sanacijama raditi čim se vrijeme smiri.

Tucaković je uputio apel svim građanima da ostanu u svojim domovima i ne kreću se ulicama kako bi izbjegli ozljede uslijed padova predmeta ili stabala. Napomenuo je kako su linije zatrpane pozivima te zamolio za strpljenje, naglasivši da vatrogasne ekipe na terenu djeluju prema prioritetima.

