FOTO Studentska udruga Supeus koju je osnovao ubijeni Hrvoje Turibak i dalje živi već 15 godina

Studentsku udrugu za promicanje energetske učinkovitosti i savjetovanje (SUPEUS) 2011. godine osnovala su trojica studenata Hrvoje Turibak, Hrvoje Turković i Josip Markežić. Hrvoje Turibak ubijen je 7. srpnja 2012. u svom domu, a njegov ubojica do danas nije otkriven. Izložbom fotografija "Studenti za budućnost" na Arhitektonskom fakultetu obilježili su 15. godišnjicu postojanja.
Hrvoje Turibak (24) bio je uspješan sportaš i perspektivan student pred diplomom Građevinskog fakulteta u Zagrebu.
Kao i ostale studente okupljene oko SUPEUS-a zanimalo su ga teme iz područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i održive gradnje.
Obitelj Hrvoja Turbika udruzi je donirala brojne fotografije za izložbu 'Studenti za budućnost' kojom su proslavili 15. godišnjicu postojanja.
SUPEUS danas okuplja stotinjak članova i iza sebe ima više od 30 projekata kojima povezuju studente, fakultete, tvrtke i strukovne organizacije.
U sklopu svojih aktivnosti svake godine organiziraju cjelodnevni seminar Budućnost ugodnog stanovanja (Supeus Bus).
Ovogodišnji Supeus Bus pod nazivom "Inovacije koje pokreću" organiziraju 18. travnja na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.
Supeus Case Study interdisciplinarno je natjecanje koje traje tri dana te uključuje predavanja i radionice.
Putem putem članstva u Udruzi trenutno je zastupljeno osam fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dva fakulteta Sveučilišta u Mariboru te studij građevinarstva pri Tehničkom Veleučilištu u Zagrebu.
