Zbog nestabilnosti na globalnom energetskom tržištu i rasta cijena goriva, Vlada Republike Hrvatske uputila je u hitnu proceduru Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV). Ključna novost odnosi se na mogućnost da Vlada, u izvanrednim okolnostima, privremeno mijenja stopu PDV-a na energente. Vlada je u javno savjetovanje pustila izmjene zakona u petak navečer.

Predloženim izmjenama Vladi bi se dala ovlast da uredbom, na ograničeno vrijeme, propiše nižu stopu PDV-a za energente koji podliježu trošarinama, poput goriva i električne energije. Takva mjera aktivirala bi se u posebnim okolnostima, primjerice u slučaju poremećaja na tržištu ili naglog rasta cijena.

Reakcija na globalnu krizu

Razlog za ovu zakonsku intervenciju leži u aktualnim geopolitičkim okolnostima, posebno u nestabilnosti izazvanoj sukobima na Bliskom istoku, koji su već doveli do oscilacija cijena energenata. Prema podacima iz prijedloga, cijene dizela i benzina početkom 2026. godine već su pokazivale značajne varijacije, a dodatni poremećaji mogli bi izazvati lančani rast cijena u cijelom gospodarstvu.

Vlada je već ranije reagirala ograničavanjem maloprodajnih cijena goriva i prilagodbom trošarina, no smatra da je potreban dodatni alat koji omogućuje brže i fleksibilnije djelovanje.

Fleksibilnija porezna politika

Postojeći sustav PDV-a u Hrvatskoj temelji se na općoj stopi od 25 posto te sniženim stopama od 13, 5 i 0 posto, dok je prag za ulazak u sustav PDV-a postavljen na 60.000 eura. Predložene izmjene ne mijenjaju te osnovne postavke, već uvode iznimku koja bi se primjenjivala samo u kriznim situacijama.

Primjerice, danas je litra dizela na povjesno visokoj razini od 1,85 eura s PDV-om od 25 posto. Kada bi on bio privremeno 20 posto, litra bi koštala 1,78 eura, s PDV-m od 15 posto bi koštala 1,7 eura, a s PDV-om od 10 posto 1,63 eura.

Litra benzina je 1,66 eura po novoj, ograničenoj cijeni. Kada bi PDV privremeno bio 20 posto, litra bi koštala 1,6 eura, s PDV-om 15 posto 1,53 eura, a s porezom od 10 posto 1,46 eura.

Dodatno. Na 50 litara dizela, s PDV-om od 15 posto, to bi značilo uštedu 7,5 eura po spremniku, a na benzinu bi ušteda bila 6,5 eura

Cilj je, kako se navodi u obrazloženju, omogućiti brzo ublažavanje udara na građane i gospodarstvo, osobito na sektore poput poljoprivrede, ribarstva i prijevoza, koji su izrazito osjetljivi na cijene energenata.

Mogući fiskalni učinci

Iako za provedbu zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz državnog proračuna, predviđa se da bi primjena nižih stopa PDV-a mogla smanjiti proračunske prihode. Koliki će taj učinak biti, ovisit će o trajanju i opsegu mjera koje Vlada eventualno donese.

Hitni postupak zbog rizika od poskupljenja

Zakon se donosi po hitnom postupku kako bi se izbjegla kašnjenja u reakciji na tržišne poremećaje. Iz Vlade upozoravaju da bi bez mogućnosti brze intervencije moglo doći do poremećaja u opskrbi energentima, daljnjeg rasta cijena i poskupljenja širokog spektra proizvoda i usluga.

Ako zakon bude usvojen, stupit će na snagu odmah po objavi u Narodnim novinama, a Ministarstvo financija obvezno je u roku od tri godine provesti njegovu evaluaciju.

Predložene izi gospodamjene tako predstavljaju pokušaj jačanja otpornosti poreznog sustava u uvjetima globalne neizvjesnosti, uz naglasak na zaštiti standarda građana i stabilnostrstva.