Kako javljaju iz PU zagrebačke, u nesreći nitko nije ozlijeđen te je nastala samo materijalna šteta
MATERIJALNA ŠTETA
FOTO Sudarila se tri auta kod Zrinjevca. Ne voze tramvaji...
U Zagrebu je na križanju Hebrangove ulice i Zrinjevca došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala tri automobila.
Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako su dojavu o nesreći zaprimili u 15 sati i 35 minuta. U nesreći nitko nije ozlijeđen te je nastala samo materijalna šteta, no tramvajski promet u smjeru juga, odnosno u smjeru Glavnog kolodvora, privremeno je obustavljen.
