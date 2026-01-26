Obavijesti

News

Komentari 35
OBJASNILI RAZLOGE

Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni
Foto: Pixsell/canva

Kaznena prijava je odbačena budući da iz analize svih relevantnih okolnosti i dokumentacije priložene kaznenoj prijavi proizlazi kako se u radnjama prijavljenih osoba nisu ostvarila obilježja prijavljenog kaznenog djela

Admiral

USKOK je odbacio kaznenu prijavu koju je trgovačko društvo Infinite show d.o.o., putem punomoćnika, podnijelo protiv Tomislava Tomaševića, gradonačelnika Grada Zagreba, i Sretana Šarića, direktora Podružnice Arena Zagreb trgovačkog društva Zagrebački Holding d.o.o., zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti. 

Prijavu su podnijeli jer im nije udovoljen zahtjev za podzakup dvorane Arena Zagreb radi održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona planiranog za 28. prosinca 2025. godine.

KOMENTIRAO I RUŠENJE VJESNIKA Tomašević: 'USKOK me nije kontaktirao oko prijave koju je podnio Thompsonov tim...'
Tomašević: 'USKOK me nije kontaktirao oko prijave koju je podnio Thompsonov tim...'

- Iz analize svih relevantnih okolnosti i dokumentacije priložene kaznenoj prijavi proizlazi kako se u radnjama prijavljenih osoba nisu ostvarila obilježja prijavljenog kaznenog djela niti nekog drugog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti - navodi Uskok razloge za odbacivanje prijave.

Rješenjem o odbačaju kaznene prijave trgovačkom društvu Infinite show d.o.o. dana je uputa o pravu na preuzimanje kaznenog progona, dodali su.

POLITIKA, A NE PRAVO Koliko Thompsonova prijava Uskoku protiv Tomaševića drži vodu? Ništa im ne ide na ruku...
Koliko Thompsonova prijava Uskoku protiv Tomaševića drži vodu? Ništa im ne ide na ruku...

Kao što smo pisali, Thompsonov tim je već pokušao sudski osporiti kada nisu dobili suglasnost Grada Pule za koncert u pulskom amfiteatru – Areni. Detalje te pravomoćne presude, na što su se pozivali i zašto su izgubili, možete pročitati OVDJE.

Ukratko, bilo koji grad ili općina, odnosno njen predstavnik, imaju pravo raspolagati svojom imovinom, pa i odbiti dati suglasnost nekome za nastup. 

TOMISLAV KLAUŠKI Domoljub Thompson se ispričao svima, osim hrvatskoj državi u koju se zaklinje i od koje živi
Domoljub Thompson se ispričao svima, osim hrvatskoj državi u koju se zaklinje i od koje živi

- Nije me USKOK kontaktirao. Vidio sam u medijima da je prijava podnesena, ali donio sam odluku i iza nje stojim. Što se tiče istrage, nemam nikakvih saznanja - ustvrdio je Tomašević prije nekoliko dana o prijavi u razgovoru za NovuTV.  Upitali su ga i što će učiniti ako rukometaši budu tražili da im, ako osvoje medalju, Thompson svira na dočeku. Dodao je da se ne želi uključivati u te rasprave u koje ga razni politički akteri žele uključiti.

- Želim da pobijede, da dođu do kraja i nema potrebe da politiziramo svaku stvar u sportu - dodao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 35
RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici
SVE JE TRAJALO ČETIRI SATA

RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici

Oko 2 ujutro policija je dobila dojavu o vozaču koji krivuda Audijem na cesti od Dugog Sela prema Sesvetama. Na parkiralištu firme u Ulici Ive Politea pokušao je pregaziti policajca, pa je pobjegao u Gregurićevu gdje se sakrio u kući
ČETIRI SATA POTJERE I OPSADE Jurio po Sesvetama, policija je pucala, opkolili ga u kući!
POKUŠAO UBITI POLICAJCE

ČETIRI SATA POTJERE I OPSADE Jurio po Sesvetama, policija je pucala, opkolili ga u kući!

Unatoč jasnim svjetlosnim i zvučnim signalima na službenom vozilu, vozač se oglušio na naredbe policije i dao u bijeg. Na parkiralištu je pokušao pregaziti policajca koji su zapucali prema njegovom autu
VIDEO Kaos na Savskoj: Sudar kod Vjesnika, preusmjerili su tramvaje. Niz nesreća u Zagrebu
GUŽVE I NA OBILAZNICI

VIDEO Kaos na Savskoj: Sudar kod Vjesnika, preusmjerili su tramvaje. Niz nesreća u Zagrebu

Povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici (A3), iizmeđu čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026