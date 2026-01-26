Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni

USKOK je odbacio kaznenu prijavu koju je trgovačko društvo Infinite show d.o.o., putem punomoćnika, podnijelo protiv Tomislava Tomaševića, gradonačelnika Grada Zagreba, i Sretana Šarića, direktora Podružnice Arena Zagreb trgovačkog društva Zagrebački Holding d.o.o., zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.

Prijavu su podnijeli jer im nije udovoljen zahtjev za podzakup dvorane Arena Zagreb radi održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona planiranog za 28. prosinca 2025. godine.

- Iz analize svih relevantnih okolnosti i dokumentacije priložene kaznenoj prijavi proizlazi kako se u radnjama prijavljenih osoba nisu ostvarila obilježja prijavljenog kaznenog djela niti nekog drugog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti - navodi Uskok razloge za odbacivanje prijave.

Rješenjem o odbačaju kaznene prijave trgovačkom društvu Infinite show d.o.o. dana je uputa o pravu na preuzimanje kaznenog progona, dodali su.

Kao što smo pisali, Thompsonov tim je već pokušao sudski osporiti kada nisu dobili suglasnost Grada Pule za koncert u pulskom amfiteatru – Areni. Detalje te pravomoćne presude, na što su se pozivali i zašto su izgubili, možete pročitati OVDJE.

Ukratko, bilo koji grad ili općina, odnosno njen predstavnik, imaju pravo raspolagati svojom imovinom, pa i odbiti dati suglasnost nekome za nastup.

- Nije me USKOK kontaktirao. Vidio sam u medijima da je prijava podnesena, ali donio sam odluku i iza nje stojim. Što se tiče istrage, nemam nikakvih saznanja - ustvrdio je Tomašević prije nekoliko dana o prijavi u razgovoru za NovuTV. Upitali su ga i što će učiniti ako rukometaši budu tražili da im, ako osvoje medalju, Thompson svira na dočeku. Dodao je da se ne želi uključivati u te rasprave u koje ga razni politički akteri žele uključiti.

- Želim da pobijede, da dođu do kraja i nema potrebe da politiziramo svaku stvar u sportu - dodao je.