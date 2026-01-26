Obavijesti

ODLAZAK MINISTRA FINANCIJA

Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!

Zagreb: Tradicionalni radni ručak u organizaciji HUP-a - Udruge malih i srednjih poduzetnika | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Marko Primorac je kao profesor na Ekonomskom fakultetu imao i svoj privatni obrt i tvrtku, radio za brojne institucije i iznadprosječno zarađivao. Kao ministar to nije mogao...

Tko je Marko Primorac, ministar financija koji odlazi iz Vlade Republike Hrvatske? Kao ministar financija, Marko Primorac primao je mjesečnu plaću od 4.793 eura. Uz ministarsku dužnost, ostvarivao je i dodatnih 182 eura predajući na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od imovine i imovinskih prava mjesečno je prihodovao još 600 eura. Njegova supruga zaposlena je u Središnjem registru osiguranika, gdje prima plaću od 2.986 eura, a dodatno ostvaruje i 265 eura mjesečno od drugog dohotka. Obitelj Primorac ima i kredit, za koji se mjesečno izdvaja 262 eura.

U imovini se nalazi stan u Zagrebu procijenjen na 180.000 eura te oranica u Zagrebu vrijedna 90.000 eura. Primorac je vlasnik i automobila BMW 520d iz 2017. godine, procijenjene vrijednosti 24.000 eura. On i supruga zajedno posjeduju dionice Slatinske banke, HT-a, Končara, Liburnia Riviera Hotela, Luxima i Božjakovine, kao i trezorske zapise i državne obveznice.

Što se tiče usporedbe s 2022. godinom kada je postao ministar Primorac i supruga imali su više dionica i to u tvrtkama: Snh Beta, HT, Končar, FTB Turizam, Liburnia Riviera hoteli, Lux ulaganja, Snpectinatus, SB-S, Snh Alfa, ICF i Božjakovina. Tada nisu imali ni trezorskih zapisa ni obveznica Na štednim računima supruga, Primorac i njihova djeca imaju ukupno 78.000 eura, dok sam Primorac dodatno raspolaže sa 16.000 švicarskih franaka i 15.000 američkih dolara.

No iza ovih brojki krije se i druga strana priče. Kako su ranije pisala 24sata, Primorac je ulaskom u ministarsku fotelju automatski ostao bez oko 117.500 eura. Naime, preuzimanjem dužnosti morao se odreći gotovo svih drugih poslovnih aktivnosti i naknada. Posebno se ističe činjenica da je ugasio vlastitu tvrtku, koja mu je dotad donosila i do 50.000 eura godišnje dobiti. Uz to, prestankom prihoda od obrta i raznih naknada izgubio je još oko 67.500 eura, čime se ukupni gubitak popeo na više od 117.000 eura godišnje.

Za razliku od brojnih drugih dužnosnika, koji su svoje poslovne udjele prebacivali na članove obitelji ili suradnike, Primorac se odlučio na radikalniji potez, potpuno je ugasio tvrtku. Razloge za takvu odluku tada je i sam detaljno objasnio.

- Tvrtka bez mog izravnog angažmana nije imala smisla. Nisam se bavio proizvodnjom ili uslužnim djelatnostima koje bi mogao nastaviti netko drugi. Radio sam na visoko profesionalnim angažmanima i poslovima koje je tvrtka dobivala isključivo na temelju mog iskustva i referenci - rekao je tada Primorac.

Dodao je kako je razmatrao mogućnost prijenosa upravljačkih prava, ali je zbog prirode posla to smatrao neprimjerenim. 

- Zbog specifične prirode posla, koja je dominantno bila usmjerena na financije, smatrao sam da to ne bi bilo spojivo s mojom trenutnom dužnošću niti sam htio da bilo tko to dovodi u pitanje i propituje moralne aspekte takvih poteza - objasnio je.

Posebno ga je, kaže, brinula percepcija mogućeg sukoba interesa. 

- Zamislite što bi se dogodilo da su prihodi tvrtke počeli rasti. Odmah bi se postavilo pitanje jesam li ja koristio svoj položaj kako bih utjecao na poslovanje tvrtke. To bi bili doista nemogući uvjeti poslovanja i rada i za tvrtku i za mene - rekao je. 

Iako priznaje da je odluka bila financijski nepovoljna, Primorac ističe da ju je donio svjesno. 

- Naravno da je to bila, subjektivno, financijski loša odluka za moju obitelj, ali još smo mladi. Tako se barem osjećamo. Znanje i ekspertiza neće nestati, radit ćemo ponovno - poručio je tada ministar.

