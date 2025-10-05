FOTO Susjedi heroji uletjeli u goruću kuću kod Čepina i spasili djecu: Čestitali im i vatrogasci!

U subotu u popodnevnim satima izbio je požar na kući u Vladislavcima, potvrdili su iz Javno vatrogasne postrojbe Čepin.

- Djeca su bila unutra. Srećom, do dolaska vatrogasca, djeca su spašena iz kuće hrabrom reakcijom dvojice susjeda - rekli su vatrogasci.

Dodaju da je brzom reakcijom više od 20 vatrogasaca sa šest vozila požar ugašen i spriječeno je njegovo daljnje širenje na drugu kuću.

- Hitna je odvezla četiri maloljetne djece i dva roditelja na daljnje pretrage u KBC Osijek - rekli su vatrogasci.