DRAMA U ZAGREBU U stanu na 6. katu gorio električni bicikl!

Zagrebački vatrogasci su u četvrtak rano ujutro dobili dojavu o požaru u stanu u Ulici kneza Trpimira u Zagrebu. Kažu da su dobili dojavu kako je planuo električni bicikl u stanu na šestom katu.

- Radilo se o požaru baterije električnog bicikla, koju je vlasnik nakon prve razbuktale faze uspio iznijeti van na mali balkon. Stan je površine 50 m2, požarom je zahvaćeno 25 m2, cijeli stan je oštećen od dima - objavili su vatrogasci te su rekli kako su prekontrolirali i susjedne stanove.

Požar je lokaliziran, a vlasnik stana nije ozlijeđen.

- Srećom nije došlo do širenja požara na krovište, a od topline je oštećen susjedni balkon - kažu vatrogasci.