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VELIKE VJEŽBE

FOTO Tajvan simulira pomorsku blokadu na vježbi dok Kinezi povećavaju pritisak na moru

Piše HINA,
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FOTO Tajvan simulira pomorsku blokadu na vježbi dok Kinezi povećavaju pritisak na moru
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Foto: Ann Wang
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Tajvan, koji Kina smatra vlastitim teritorijem, duže vrijeme je zabrinut da bi Peking mogao pokušati uvesti blokadu otoka kako bi ga prisilio na predaju

Tajvanske oružane snage su u sklopu svojih godišnji vojnih vježbi simulirale pomorsku blokadu, pri čemu su mornarica i obalna straža otpratile trgovački brod, objavilo je ministarstvo obrane u četvrtak dok Kina povećava svoj pritisak na moru.

Tajvan, koji Kina smatra vlastitim teritorijem, duže vrijeme je zabrinut da bi Peking mogao pokušati uvesti blokadu otoka kako bi ga prisilio na predaju. Kina je u lipnju počela provoditi patrole blizu istočne obale Tajvana, što je razljutilo Taipei i izazvalo zabrinutost Washingtona i nekih zapadnih glavnih gradova.

Ministarstvo je u priopćenju reklo da su korištene realistične vježbe radi jačanja koordiniranog odgovora različitih službi i obrane na moru.

Resilience drill held alongside the annual Han Kuang military exercises in New Taipei City
Foto: Ann Wang

Mornarica je surađivala s obalnom stražom radi pratnje i zaštite trgovačkog broda, a minolovac je osigurao siguran put kojim ga je vodio prema luci, dodalo je ministarstvo.

Tajvanska obalna straža, koja u slučaju rata pomaže mornarici, kazala je da se vježba odvila u srijedu, a da su luke u koje je brod odveden bile na istočnoj obali.

Obalna straža je rekla da je ovo bio prvi slučaj suradnje s mornaricom u vježbi suzbijanja blokade.

Taiwanese Military Police personnel install road blockades during a drill as part of the annual Han Kuang military exercises in Taipei
Foto: Ann Wang

Desetodnevne vježbe Han Kuang počele su prošlog tjedna, a služe pripremi za različite ishode u slučaju da Kina zaista pokuša zauzeti otok silom. Tajvanska demokratski izabrana vlada odbacuje svojatanje Pekinga.

Tajvanski predsjednik Lai Ching-te je u četvrtak posjetio podzemno parkiralište u Novom Taipeiju koje je pretvoreno u odjel hitne službe.

S predsjednikom su bili strani diplomati u Tajvanu, uključujući de facto američkog, izraelskog i kanadskog veleposlanika. Tajvan se nada da će mu Izrael prenijeti iskustva iz vlastitih operacija civilne zaštite, piše Reuters.

Tijekom odvojenog dijela vježbe kasno u srijedu, vojnici su podigli metalne barikade, bodljikavu žicu i betonske barijere na cesti prema ključnom mostu u Taipeiju za koji se očekuje da će biti napadnut u bilo kakvom kineskom napadu na glavni grad.

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