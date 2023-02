FOTO Tako izgleda ruka jednog od pretučenih na Platku: 'Tukli su ih životinjski, kao strojevi'

To nije bila tučnjava, u životu nisam vidio takvo nešto. To je bilo strašno. Taj trojac, ti borci, 'ljudski strojevi', životinjski su napali ljude, a cijela makljaža trajala je 20-ak minuta. Najprije su ta trojica okružila GSS-ovca i tresnuli ga, a kad mu je u pomoć priskočio jedan muškarac, napali su njega i njegovu partnericu. Ona je bila sva otečena. To je sve skupa prestrašno, govore nam još šokirani očevici koji su svjedočili nakon što su tri MMA borca u nedjelju navečer na Platku divljački napali ljude nakon što su na skijalištu driftali BMW-om.