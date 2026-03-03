RASTE BROJ MRTVIH FOTO Teheran pod žestokim udarima, ruševine su posvuda! Ljudi u očaju: 'Ovo je užasno...'

"Napadi sinoć su bili strašni. Cijela kuća nam se tresla. Situacija je iznimno teška, sve je poskupilo", kažu u razgovor za BBC stanovnici Teherana. Iranskom prijestolnicom odjekujuju glasne eksplozije, u popodnevnim satima utorka izraelska vojska potvrdila je kako je pokrenula novu seriju napada na Teheran. Iz iranskog crvenog polumjeseca objavili su kako je najmanje 787 ljudi ubijeno u izraelsko-američkim napadima od početka sukoba.