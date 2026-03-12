Obavijesti

EKSPLOZIJE NE PRESTAJU

FOTO Teheran pod žestokim udarima, ruševine su posvuda: Ljudi u panici bježe iz grada...

Nastavljaju se žestoki izraelsko-američki udari na Iran. Više projektila palo je na glavni grad Teheran, ruševine su posvuda. "Izraelska vojska započela je val velikih napada u Teheranu", objavila je izraelska vojska u četvrtak ujutro na Telegramu
Aftermath of a strike in Tehran, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran
