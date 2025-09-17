FOTO Tele čovjeku ispalo iz vozila u Ivanić Gradu: 'Ležalo je na cesti nasred raskrižja'

Došao sam na raskrižje u Ivanić Gradu i vidio smeđe tele kako leži na cesti, točno semafora. Nisam siguran kome je i kako uspjela ispasti iz vozila. Pretpostavljam da kad je vlasnik dao gas na semaforu, tele je ispalo, govori nam čitatelj koji je snimio ovu nesvakidašnju situaciju. Dodaje kako je na mjestu događaja bila i policija.

Foto: Čitatelj 24sata

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su dojavu zaprimili u srijedu u 11.14 sati.

- O događaju će biti obaviještena veterinarska inspekcija - rekli su nam kratko.