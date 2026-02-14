Obavijesti

NOVI DETALJI RADA BANDE PLUS+

'Htjeli su mi oteti šumu i zemlju u Istri'’. Evo kako je tek jedan sud spriječio bandu DiCaprija!

Piše Ivan Pandžić,
'Htjeli su mi oteti šumu i zemlju u Istri''. Evo kako je tek jedan sud spriječio bandu DiCaprija!

Savjesni službenik suda u Puli spriječio je prevaru: 'Dvije stvari su bile sumnjive'. Donosimo i detalje otimačine na Pagu i pored Šibenika, gdje su Slovak i Poljakinja ostali bez kuća. Prevaranti koristili čak i veleposlanstva

Luce R. vjerojatno i ne zna koliko je sreće imala sa svojim sestrama. Malo je nedostajalo da izgube više od 14.000 kvadrata zemljišta i šume uz obalu pored Pule, čija vrijednost je procijenjena na 1,7 milijuna eura. I ona je trebala biti žrtva bande na čelu s bivšim manekenom Robertom DiCaprijem, koji su svi prošli tjedan uhićeni zbog otimanja kuća i zemljišta lažnim ugovorima.

