Savjesni službenik suda u Puli spriječio je prevaru: 'Dvije stvari su bile sumnjive'. Donosimo i detalje otimačine na Pagu i pored Šibenika, gdje su Slovak i Poljakinja ostali bez kuća. Prevaranti koristili čak i veleposlanstva
'Htjeli su mi oteti šumu i zemlju u Istri'’. Evo kako je tek jedan sud spriječio bandu DiCaprija!
Luce R. vjerojatno i ne zna koliko je sreće imala sa svojim sestrama. Malo je nedostajalo da izgube više od 14.000 kvadrata zemljišta i šume uz obalu pored Pule, čija vrijednost je procijenjena na 1,7 milijuna eura. I ona je trebala biti žrtva bande na čelu s bivšim manekenom Robertom DiCaprijem, koji su svi prošli tjedan uhićeni zbog otimanja kuća i zemljišta lažnim ugovorima.
