KROZ DALEKOZOR Milanović i Anušić na vojnoj vježbi u Slunju

„To su prije svega Amerikanci bez kojih međunarodna vojna suradnja ne bi značila ništa, naši saveznici iz Slovenije, Talijani i naši prijatelji s Kosova, koje ćemo pozivati kada god bude prilika na ovakve i slične događaje bez obzira na to što o tome misle u NATO centrali ili bilo tko“, poručio je Milanović nakon međunarodne združene vojne vježbe „Borbena moć 26“. | Foto: Igor Soban/PIXSELL