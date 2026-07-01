KROZ DALEKOZOR Milanović i Anušić na vojnoj vježbi u Slunju

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović pratio je u srijedu na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik” vojnu vježbu „Borbena moć 26“ i ocijenio kako je vježba bila uspješna i kako je pokazala sposobnosti Hrvatske vojske.
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„Vježba je bila uspješna i pokazala je naše sposobnosti“, poručio je predsjednik navodeći kako su na njoj bili prisutni i naši saveznici.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
„Vježba je bila uspješna i pokazala je naše sposobnosti“, poručio je predsjednik navodeći kako su na njoj bili prisutni i naši saveznici.
|
Foto: Igor Soban/PIXSELL
„Vježba je bila uspješna i pokazala je naše sposobnosti“, poručio je predsjednik navodeći kako su na njoj bili prisutni i naši saveznici.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
„To su prije svega Amerikanci bez kojih međunarodna vojna suradnja ne bi značila ništa, naši saveznici iz Slovenije, Talijani i naši prijatelji s Kosova, koje ćemo pozivati kada god bude prilika na ovakve i slične događaje bez obzira na to što o tome misle u NATO centrali ili bilo tko“, poručio je Milanović nakon međunarodne združene vojne vježbe „Borbena moć 26“.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Čestitao je na „maksimalnoj vojnoj vježbi, s obzirom na uvjete i veličinu poligona“, svima koji su na njoj radili tjednima, posebno načelniku Glavnog stožera.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
„Čestitke svima koji su u ovome sudjelovali. To dugujem onima koji su u prašini i znoju bili ovdje danima i tjednima, i prije toga na Udbini“, rekao je predsjednik Milanović zahvalivši pri tom i zapovjedniku Nacionalne garde Minnesote „s kojom imamo odličnu suradnju ne samo na riječima nego i na djelu“ i odlazećem američkom vojnom atašeu.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
„To su ljudi s kojima su odnosi dobri i sadržajni. I jedino s Amerikancima možete imati ovu razinu jer naprosto imaju taj volumen i tu političku volju, i nisu očajni da svakome 'uvale' svoju robu nego ipak biraju. To je u naravi priroda velesila, a velesila ima jako malo“, izjavio je predsjednik Milanović.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Tijekom vježbe, koja se provodi od 22. lipnja do 3. srpnja 2026. godine na lokacijama diljem zemlje, prikazane su sposobnosti i spremnost Hrvatske vojske da zajedno sa saveznicima i partnerima provedbom zadaća s ciljem odvraćanja i obrane u okvirima misije kolektivne obrane.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Uz sudjelovanje više od 2000 pripadnika Hrvatske vojske i MUP-a, na vojnoj vježbi „Borbena moć 26“ sudjelovalo je više od 400 pripadnika oružanih snaga iz devet različitih savezničkih i partnerskih zemalja.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
U prigodi obilježavanja 30 godina suradnje Oružanih snaga RH i Nacionalne garde Minnesote u okviru međudržavnog programa partnerstva predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović donio je na temelju svojih ustavnih i zakonskih ovlasti Odluke o odlikovanjima za časnike vojske Sjedinjenih Američkih Država.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Odlikovanja američkim časnicima predsjednik Milanović uručio je u sklopu Dana uvaženih gostiju na združenoj međunarodnoj vojnoj vježbi „Borbena moć 26“ na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom predsjednik Milanović odlikovao je general-bojnika Shawna P. Mankea, zapovjednika Nacionalne garde Minnesote za izniman doprinos međunarodnom ugledu Republike Hrvatske i razvoju bilateralnih odnosa između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Država te uspješne suradnje Oružanih snaga Republike Hrvatske i Nacionalne garde Minnesote.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Brigadira Scotta D. McLearna, vojnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, Predsjednik Republike odlikovao je Redom hrvatskog pletera, za izniman doprinos u razvoju bilateralne obrambene suradnje između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Osim Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga RH, vojnu vježbu pratili su potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid te brojni drugi visoki uzvanici.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Uz predsjednika Milanovića bili su predstojnik Ureda predsjednika Orsat Miljenić, pročelnik Kabineta Predsjednika Bartol Šimunić, savjetnik Predsjednika za obranu Ivica Olujić, zamjenik predstojnika Ureda Predsjednika Goran Grobotek i pročelnik Vojnog Ureda Kabineta za obranu Ureda predsjednika Republike brigadir Franjo Hrala, priopćila je Služba za odnose s javnošću Ureda predsjednika.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL