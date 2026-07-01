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Vojni spektakl

KROZ DALEKOZOR Milanović i Anušić na vojnoj vježbi u Slunju

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović pratio je u srijedu na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik” vojnu vježbu „Borbena moć 26“ i ocijenio kako je vježba bila uspješna i kako je pokazala sposobnosti Hrvatske vojske.
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Slunj: Uzvanici na međunarodnoj vojnoj vježbi "Borbena moć 26"
„Vježba je bila uspješna i pokazala je naše sposobnosti“, poručio je predsjednik navodeći kako su na njoj bili prisutni i naši saveznici. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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„Vježba je bila uspješna i pokazala je naše sposobnosti“, poručio je predsjednik navodeći kako su na njoj bili prisutni i naši saveznici. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Komentari 2

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