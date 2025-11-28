Prema prvim informacijama, ozlijeđeni čovjek prevezen je u bolnicu
INTERVENIRALI VATROGASCI
FOTO Teška nesreća na Krku
Čitanje članka: < 1 min
Čovjek je ozlijeđen u sudaru dva automobila na cesti između Malinske i Njivica na otoku Krku. Jedno vozilo odbačeno je s ceste i završilo je na je boku, a na teren su pozvani i vatrogasci iz JVP-a Krk.
Prema prvim informacijama, ozlijeđeni čovjek prevezen je u bolnicu,
- Po dolasku na mjesto događaja osobe su uz pomoć građana već bile izvan vozila. Predane su timu HMP, nakon čega smo osigurali vozila kako bismo spriječili mogućnost požara i uklonili daljnje opasnosti - napisali su u objavi.
Prema prvim informacijama, ozlijeđeni čovjek prevezen je u bolnicu, piše Burin.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku