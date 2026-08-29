Hrvatska će prekopati svaki pedalj zemlje sve dok i posljednja obitelj ne sazna istinu i pronađe svoj mir, rekao je župan Bosančić.
NA PETROVAČKOJ DOLI
FOTO Thompson s Medvedom prije koncerta obišao masovnu grobnicu iz Domovinskog rata
Čitanje članka: < 1 min
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Marko Perković Thompson je uoči večerašnjeg vukovarskog koncerta obišao Petrovačku dolu, doznaje 24sata.
- 35 godina potrage za nestalim braniteljima i civilima predugačko je vrijeme, a današnji obilazak Petrovačke dole u društvu ministra Medveda, kojem se na vlastitu želju uoči večerašnjeg koncerta pridružio i Marko Perković Thompson, ponovno nas suočava s neizmjernom težinom zločina - rekao je vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić.
Dodao je kako će Hrvatska prekopati svaki pedalj zemlje sve dok i posljednja obitelj ne sazna istinu i pronađe svoj mir.
- Ostanimo u zajedništvu i dostojanstveno dajmo podršku onima koji već predugo čekaju odgovore - zaključio je župan.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku