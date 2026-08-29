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NA PETROVAČKOJ DOLI

FOTO Thompson s Medvedom prije koncerta obišao masovnu grobnicu iz Domovinskog rata

Piše Luka Safundžić,
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FOTO Thompson s Medvedom prije koncerta obišao masovnu grobnicu iz Domovinskog rata
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Foto: Facebook
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Hrvatska će prekopati svaki pedalj zemlje sve dok i posljednja obitelj ne sazna istinu i pronađe svoj mir, rekao je župan Bosančić.

Marko Perković Thompson je uoči  večerašnjeg vukovarskog koncerta obišao Petrovačku dolu, doznaje 24sata. 

- 35 godina potrage za nestalim braniteljima i civilima predugačko je vrijeme, a današnji obilazak Petrovačke dole u društvu ministra Medveda, kojem se na vlastitu želju uoči večerašnjeg koncerta pridružio i Marko Perković Thompson, ponovno nas suočava s neizmjernom težinom zločina - rekao je vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić.

Foto: Facebook

Dodao je kako će Hrvatska prekopati svaki pedalj zemlje sve dok i posljednja obitelj ne sazna istinu i pronađe svoj mir.

- Ostanimo u zajedništvu i dostojanstveno dajmo podršku onima koji već predugo čekaju odgovore - zaključio je župan.

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Komentari 15
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