POGINUO MLADIĆ (23)
FOTO Tisuće izašle na sarajevske ulice: Veliki prosvjed nakon stravične tramvajske nesreće...
U Sarajevu se u subotu održava prosvjed zbog stravične prometne nesreće u kojoj je život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Tisuće ljudi su se okupile kod Zemaljskog muzeja i blokirale promet, traže odgovornost za tragediju, traže siguran grad za život... Do stravične prometne nesreće došlo je u četvrtak oko podne kad je tramvaj iskočio iz tračnica. U nesreći je ozlijeđeno četvero ljudi, najgore je prošla 17-godišnja djevojka kojoj je amputirana noga. Kako piše Dnevni Avaz, ona je i dalje u kritičnom stanju...