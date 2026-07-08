Povorka Alija Hameneija stigla u Irak. Skandirali: Smrt SAD-u

‌Ožalošćeni su u srijedu koračali ulicama svetog iračkoga grada Nadžafa, prateći lijes ubijenog iranskog vođe ajatolaha Alija Hameneija nakon što je njegova šestodnevna pogrebna povorka, koja je privukla ogromne gužve u njegovoj domovini, nastavila put preko granice.

Ljudi koji su nosili velike portrete pokojnog vođe okupili su se duž rute i skandirali "Smrt Americi" i "Smrt Izraelu" dok je Hameneijev lijes prolazio ulicama na posebno izrađenom pogrebnom vozilu.

Foto: Abbas Holy Shrine Media Office

Iračke i iranske zastave vijorile su se iznad okupljenog mnoštva, uz transparente moćnih iračkih milicija koje podupire Iran, a čiji su se pristaše pridružili povorci.

Nadžaf ima posebno značenje za šijitske muslimane diljem svijeta kao mjesto pokopa imama Alija, rođaka i zeta proroka Muhameda. Hameneijev lijes stigao je u utorak navečer u međunarodnu zračnu luku Nadžaf, gdje su na službenom dočeku bili irački premijer Ali al-Zaidi, visoki dužnosnici i vjerski poglavari.

Foto: Abbas Holy Shrine Media Office

Iranski predsjednik Masud Pezeškian i zapovjednici Korpusa islamske revolucionarne garde također su stigli kako bi sudjelovali u povorci, koja će se, kako se očekuje, nastaviti do iračkoga svetoga grada Karbale prije nego što lijes bude vraćen u Iran na pokop.