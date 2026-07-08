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POGREBNA POVORKA

Povorka Alija Hameneija stigla u Irak. Skandirali: Smrt SAD-u

Piše HINA,
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Povorka Alija Hameneija stigla u Irak. Skandirali: Smrt SAD-u
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Foto: Abbas Holy Shrine Media Office
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‌Ožalošćeni su u srijedu koračali ulicama svetog iračkoga grada Nadžafa, prateći lijes ubijenog iranskog vođe ajatolaha Alija Hameneija. Njegova šestodnevna pogrebna povorka je nastavila put preko granice

‌Ožalošćeni su u srijedu koračali ulicama svetog iračkoga grada Nadžafa, prateći lijes ubijenog iranskog vođe ajatolaha Alija Hameneija nakon što je njegova šestodnevna pogrebna povorka, koja je privukla ogromne gužve u njegovoj domovini, nastavila put preko granice.

Ljudi koji su nosili velike portrete pokojnog vođe okupili su se duž rute i skandirali "Smrt Americi" i "Smrt Izraelu" dok je Hameneijev lijes prolazio ulicama na posebno izrađenom pogrebnom vozilu.

Mourners carry the coffins of family members of Iran’s late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, inside the shrine of Imam Abbas during funeral ceremonies in Karbala
Foto: Abbas Holy Shrine Media Office

Iračke i iranske zastave vijorile su se iznad okupljenog mnoštva, uz transparente moćnih iračkih milicija koje podupire Iran, a čiji su se pristaše pridružili povorci.

Nadžaf ima posebno značenje za šijitske muslimane diljem svijeta kao mjesto pokopa imama Alija, rođaka i zeta proroka Muhameda. Hameneijev lijes stigao je u utorak navečer u međunarodnu zračnu luku Nadžaf, gdje su na službenom dočeku bili irački premijer Ali al-Zaidi, visoki dužnosnici i vjerski poglavari.

Mourners carry the coffins of family members of Iran’s late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, inside the shrine of Imam Abbas during funeral ceremonies in Karbala
Foto: Abbas Holy Shrine Media Office

Iranski predsjednik Masud Pezeškian i zapovjednici Korpusa islamske revolucionarne garde također su stigli kako bi sudjelovali u povorci, koja će se, kako se očekuje, nastaviti do iračkoga svetoga grada Karbale prije nego što lijes bude vraćen u Iran na pokop.

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