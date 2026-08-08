FOTO Tisuće ljudi na praškoj Paradi ponosa, odana počast žrtvama napada u Berlinu

Deseci tisuća ljudi promarširali su u subotu Pragom u sklopu proslave Povorke ponosa u češkoj prijestolnici. Na početku parade sudionici su minutom šutnje odali počast žrtvama napada na Berlin Prideu prije dva tjedna.

- Kao i svake godine cilj festivala je podići svijest o LGBT+ pitanjima, pokazati kako ova zajednica živi u Češkoj i da još uvijek čeka na jednaka prava - rekla je Kamila Fröhlichova, direktorica festivala Prague Pride.

Mržnja ne počinje fizičkim napadima, već riječima i govorom mržnje

Foto: EVA KORINKOVA/REUTERS

Istaknula je da je napad u Berlinu još jednom u prvi plan stavio značaj same Povorke ponosa i kazala kako mržnja ne počinje fizičkim napadima, već riječima i govorom mržnje.

Tijekom terorističkog napada u Berlinu 25. srpnja napadač islamist kombijem se zabio u okupljeno mnoštvo ljudi te potom vozilom udario u drvo. Pritom je poginula jedna žena, 31 osoba je ozlijeđena. Neki su sudionici zadobili teže ozljede.

Foto: EVA KORINKOVA/REUTERS

Kao odgovor na napad u Berlinu organizatori praškog festivala izvijestili su o pojačanim sigurnosnim mjerama. Stoga su paradu pratile stotine policajaca i tim za deeskalaciju, grupa posebno educiranih stručnjaka koji koriste verbalne i neverbalne vještine za smirivanje napetih, agresivnih ili uznemirenih osoba.

Sudionici su također zamoljeni da transparente nose u rukama ili da koriste plastične štapove, dok se drveni štapovi trebaju izbjegavati.

Foto: EVA KORINKOVA/REUTERS

Osim šarene odjeće neki sudionici parade nosili su svjetlucavu šminku i balone, uglavnom s motivima duge, a tema ovogodišnjeg festivala ponosa bila je "Vremena se mijenjaju". Prema policijskim izvješćima nije bilo većih incidenata, premda se duž rute okupila manja grupa protuprosvjednika.

Akronim LGBT+ označava lezbijsku, gej, biseksualnu, transrodnu i širu queer zajednicu.