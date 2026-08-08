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'Vremena se mijenjaju'

FOTO Tisuće ljudi na praškoj Paradi ponosa, odana počast žrtvama napada u Berlinu

Piše HINA,
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FOTO Tisuće ljudi na praškoj Paradi ponosa, odana počast žrtvama napada u Berlinu
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Foto: EVA KORINKOVA/REUTERS
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Pragom je prošetalo na desetke tisuća ljudi na Prideu, uz minutu šutnje za žrtve napada u Berlinu. Policija je pojačala osiguranje, a festival je prošao bez većih incidenata

Deseci tisuća ljudi promarširali su u subotu Pragom u sklopu proslave Povorke ponosa u češkoj prijestolnici. Na početku parade sudionici su minutom šutnje odali počast žrtvama napada na Berlin Prideu prije dva tjedna.

- Kao i svake godine cilj festivala je podići svijest o LGBT+ pitanjima, pokazati kako ova zajednica živi u Češkoj i da još uvijek čeka na jednaka prava - rekla je Kamila Fröhlichova, direktorica festivala Prague Pride.

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Mržnja ne počinje fizičkim napadima, već riječima i govorom mržnje

Prague Pride Parade in support of LGBTQ+ rights
Foto: EVA KORINKOVA/REUTERS

Istaknula je da je napad u Berlinu još jednom u prvi plan stavio značaj same Povorke ponosa i kazala kako mržnja ne počinje fizičkim napadima, već riječima i govorom mržnje.

Tijekom terorističkog napada u Berlinu 25. srpnja napadač islamist kombijem se zabio u okupljeno mnoštvo ljudi te potom vozilom udario u drvo. Pritom je poginula jedna žena, 31 osoba je ozlijeđena. Neki su sudionici zadobili teže ozljede.

Prague Pride Parade in support of LGBTQ+ rights
Foto: EVA KORINKOVA/REUTERS

Kao odgovor na napad u Berlinu organizatori praškog festivala izvijestili su o pojačanim sigurnosnim mjerama. Stoga su paradu pratile stotine policajaca i tim za deeskalaciju, grupa posebno educiranih stručnjaka koji koriste verbalne i neverbalne vještine za smirivanje napetih, agresivnih ili uznemirenih osoba.

Sudionici su također zamoljeni da transparente nose u rukama ili da koriste plastične štapove, dok se drveni štapovi trebaju izbjegavati.

Prague Pride Parade in support of LGBTQ+ rights
Foto: EVA KORINKOVA/REUTERS

Osim šarene odjeće neki sudionici parade nosili su svjetlucavu šminku i balone, uglavnom s motivima duge, a tema ovogodišnjeg festivala ponosa bila je "Vremena se mijenjaju". Prema policijskim izvješćima nije bilo većih incidenata, premda se duž rute okupila manja grupa protuprosvjednika.

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Komentari 4
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