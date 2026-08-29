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ATMOSFERA NA ULICAMA

FOTO Dame nude rekvizite za Thompsona, tisuće ljudi pristiže

U Vukovaru se danas očekuje oko 100 tisuća ljudi na velikom koncertu Marka Perkovića Thompsona. U grad od jutra pristižu posjetitelji iz različitih dijelova Hrvatske, na ulicama je sve više ljudi u majicama s obilježjima izvođača i hrvatskim zastavama, dok se u Gospodarskoj zoni dovršavaju posljednje pripreme za večerašnji nastup. Kako se približava početak koncerta, atmosfera u gradu postaje sve užurbanija...
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Vukovar: Mnogobrojni obožavatelji Thomsona uoči današnjeg koncerta u Vukovaru su dan iskoristili za posjetu Vodotornja
Foto David Jerkovic/PIXSELL
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Komentari 39

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