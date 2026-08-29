ATMOSFERA NA ULICAMA
FOTO Dame nude rekvizite za Thompsona, tisuće ljudi pristiže
U Vukovaru se danas očekuje oko 100 tisuća ljudi na velikom koncertu Marka Perkovića Thompsona. U grad od jutra pristižu posjetitelji iz različitih dijelova Hrvatske, na ulicama je sve više ljudi u majicama s obilježjima izvođača i hrvatskim zastavama, dok se u Gospodarskoj zoni dovršavaju posljednje pripreme za večerašnji nastup. Kako se približava početak koncerta, atmosfera u gradu postaje sve užurbanija...Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu