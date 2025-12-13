Obavijesti

NEZADOVOLJNI POLITIKOM

FOTO Tisuće Mađara na ulicama: Traže Orbanovu ostavku zbog skandala sa zlostavljanjem...

Tisuće Mađara prosvjedovalo protiv Orbana zbog skandala sa zlostavljanjem djece! Oporba traži ostavku, Orban osudio zlostavljanje. Prosvjednici nose plišance i baklje za žrtve
Protest organised by the opposition Tisza party over a juvenile detention centre case, in Budapest
Tisuće Mađara sudjelovale su u subotu u prosvjednoj hodnji do ureda premijera Viktora Orbana, predvođeni vođom oporbe Peterom Magyarom, koji je pozvao premijera da podnese ostavku zbog skandala sa zlostavljanjem u centru za maloljetnike. | Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
