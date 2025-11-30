FOTO Tisuće marširale u četiri grada: Petardama i bojom na antifašiste u Rijeci i Zadru

U četiri hrvatska grada, Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru, jučer u 12 sati krenuli su prosvjedni marševi "Ujedinjeni protiv fašizma". U Zagrebu, gdje se okupilo najviše ljudi, koji su dupkom ispunili Trg bana Josipa Jelačića, nije bilo incidenata. Prosvjedni marš mirno je protekao i u Puli, gdje se više od tisuću ljudi okupilo ispred Društvenog centra Rojc u Puli. Maskirani mladići u crnom zato su napali prosvjednike u Zadru, dok je u Rijeci policija spriječila sukob s antiprosvjednicima, od kojih su neki, piše Index, imali navijačka obilježja Armade. Sudionike riječkog marša, koji su nakon prosvjeda odahnuli u jednom kafiću, netko je gađao bakljom i pogodio jednu osobu u leđa, piše Novi list.

Najviše napetosti marš je izazvao u Zadru, gdje su, piše Dalmatinski portal, dvojica maskiranih iz gumenjaka bacala balone napunjene crvenom tekućinom čim je povorka krenula preko mosta do Poluotoka.

- Evo, maskirani u crno, dolaze brodicom i bacaju bombice crvene boje. Ne znam bi li simbolika trebala biti da smo mi neki crveni ili simbolički krv - napisala je Sabina Glasovac (SDP).

Tamo je u jednom trenutku došlo i do kratkotrajnog naguravanja s interventnom policijom, a portal 023 piše da je u naguravanju nastradala i jedna starija osoba koja se tamo slučajno našla kao promatrač. Zadarski list javio je da je policija primijenila silu i privela jednog muškarca s crnom kapuljačom koji je razbijao čaše na Trgu.

U Rijeci je, piše Kanal-ri, na Jadranski trg na početku prosvjeda stigla grupa od 30-ak ljudi odjevena u crno koja je vikala okupljenim prosvjednicima: "Izdajice", dok Index javlja kako su maskirani bacali petarde na ljude i pokazivali im srednji prst.

U Puli su u koloni, javlja Index, uz građane svih generacija, bili i političari, istarski župan Boris Miletić, gradonačelnik Peđa Grbin, njegov zamjenik Siniša Gordić te zastupnici Sanja Radolović, Dalibor Paus i Loris Peršurić te glumac Rade Šerbedžija.

Zagreb: Prosvjedni marš "Ujedinjeni protiv fašizma" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Ne mržnji, ne nasilju, ne podjelama, ne fašizmu - orilo se s pozornice na zagrebačkom glavnom trgu.

Dok je zbor pjevao "Bella Ciao", pridružili su im se i brojni građani.

Iz Inicijative koja je organizirala prosvjedne marševe u četiri hrvatska grada, procjenjuju da se u Zagrebu okupilo više od 10.000 građana i građanki.

- Dok nam političari pozivaju takozvane investitore da kupuju naše prirodno bogatstvo po neviđenim popustima, dok nam inflacija divlja, trećina stanovništva bježi iz zemlje, a oni koji ostaju krpaju kraj s krajem, oni nam serviraju zločine pod herojstvo i patriotizam. Stoga smo mi ovdje da kažemo ne nasilju i strahu. Država koju želimo, država za koju su se naši preci borili, država je mira i blagostanja za svakoga tko u njoj živi - poručile su organizatorice prosvjeda.

Marš je podržala i novinarka Maja Sever, predsjednica Sindikata novinara Hrvatske i Europske federacije novinara (EFJ), koja je govorila o napadima kojima se pokušava zastrašiti novinare kako ne bi radili svoj posao.

Zagreb: Prosvjedni marš "Ujedinjeni protiv fašizma" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Kao novinarka ne mogu šutjeti o porastu napada. Ne mogu šutjeti o porukama koje primamo, o prijetnjama koje su postale svakodnevica, o pokušajima da se zastraši svatko tko pita, tko istražuje, tko otkriva istinu. Novinarstvo je temelj demokracije, a kad novinari postanu meta, onda je meta zapravo svatko od nas - rekla je Maja Sever.

U ime slobodnih umjetnika okupljenima se obratio glumac i redatelj Damir Markovina.

- Odbijamo biti taoci onih kojima odgovara da rat nikad ne završi. Danas, 35 godina kasnije, mi smo taoci stvarnih mrzitelja Hrvatske: ratnih profitera, propovjednika mržnje, huligana i nasilnika koji za njih obavljaju prljavi posao - rekao je Markovina.

Student Domagoj Fuk rekao je da mladi žele normalan suživot i mir, kako u svojoj zemlji, tako i šire.

Zagreb: Prosvjedni marš "Ujedinjeni protiv fašizma" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Dosta nam je poruka da treba dijeliti sve na nas i njih. Iako nismo proživjeli isto što i naši stariji članovi obitelji, svjesni smo naše prošlosti i trauma. Upravo zato možemo odlučno reći dosta mržnje i iskrivljavanja prošlosti - rekao je Fuk.

S prosvjeda je poručeno kako su ujedinjeni protiv fašizma jer šutnja nikad nije neutralna.

- Ona uvijek radi za one koji najviše profitiraju od mraka. Ova borba ne staje na granicama država, jezika i zastava. Dok se mržnja umrežava i putuje, umrežava se i naš otpor - rekle su organizatorice. 

1) S transparentima 'Dosta fašizma', 'Nećete u knjižnice, niste ni prije' i 'Kontra mraku, kontra sili' prosvjednici su hodali od Glavnog kolodvora u Zagrebu.

Zagreb: Prosvjedni marš "Ujedinjeni protiv fašizma" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

