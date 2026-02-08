FOTO Tisuće na ulicama, Meloni osudila prosvjede protiv ZOI: 'Neprijatelji su Italije i Talijana'

Policija je u subotu spriječila nasilne demonstrante, koji su se, kako se činilo, pokušavali probiti do olimpijske dvorane za hokej na ledu Santagiulia. Do tada se veći, mirni prosvjed, na kojem su bile i obitelji s malom djecom te studenti, već razišao. Na ranijem, većem okupljanju, na kojem je prema policijskim procjenama bilo deset tisuća ljudi, prosvjednici su nosili kartonske izreske koji su predstavljali stabla posječena za izgradnju nove staze za bob u Cortini. | Foto: Kevin Coombs/REUTERS