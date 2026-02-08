Obavijesti

ŽESTOKI SUKOBI S POLICIJOM

FOTO Tisuće na ulicama, Meloni osudila prosvjede protiv ZOI: 'Neprijatelji su Italije i Talijana'

U svojoj izjavi na Facebooku, Meloni je kritizirala prosvjednike koji "demonstriraju 'protiv Olimpijskih igara', zbog čega ove slike završavaju na televizijama diljem svijeta",
Demonstrators protest the 2026 Winter Olympics in Milan
Talijanska premijerka Giorgia Meloni osudila je nedavne prosvjede protiv Olimpijskih igara u Milanu i navodnu sabotažu željezničke infrastrukture, nazvavši u nedjelju ujutro odgovorne "neprijateljima Italije i Talijana". Događaji su kulminirali sukobom policije i prosvjednika te pokretanjem istrage o terorizmu. | Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
