FOTO Tisuće na ulicama, Meloni osudila prosvjede protiv ZOI: 'Neprijatelji su Italije i Talijana'

Talijanska premijerka Giorgia Meloni osudila je nedavne prosvjede protiv Olimpijskih igara u Milanu i navodnu sabotažu željezničke infrastrukture, nazvavši u nedjelju ujutro odgovorne "neprijateljima Italije i Talijana". Događaji su kulminirali sukobom policije i prosvjednika te pokretanjem istrage o terorizmu.
U svojoj izjavi na Facebooku, Meloni je kritizirala prosvjednike koji "demonstriraju 'protiv Olimpijskih igara', zbog čega ove slike završavaju na televizijama diljem svijeta", dodajući kako drugi "režu željezničke kablove kako bi spriječili polazak vlakova". Naglasila je da tisuće Talijana, uključujući mnoge volontere, rade na tome da Igre prođu bez problema.
"Solidarnost, još jednom, s policijom, gradom Milanom i svima onima čiji će rad potkopati ove bande kriminalaca", poručila je.
Talijansko ministarstvo prometa potvrdilo je da je pokrenulo istragu o terorizmu zbog sinkronizirane sabotaže na željezničkim prugama u sjevernoj Italiji u subotu. Iako ministarstvo nije iznijelo detalje, najavilo je da će od počinitelja tražiti odštetu u iznosu od nekoliko milijuna eura. Zbog kašnjenja su bile pogođene tisuće putnika.
U subotu navečer u Milanu je talijanska policija ispalila suzavac i upotrijebila vodeni top protiv desetaka prosvjednika koji su bacali petarde i pokušali pristupiti autocesti u blizini borilišta za Zimske olimpijske igre. Kratki sukob dogodio se na kraju mirnog prosvjeda tisuća ljudi protiv ekološkog utjecaja Igara i prisutnosti američkih agenata u Italiji.
Policija je u subotu spriječila nasilne demonstrante, koji su se, kako se činilo, pokušavali probiti do olimpijske dvorane za hokej na ledu Santagiulia. Do tada se veći, mirni prosvjed, na kojem su bile i obitelji s malom djecom te studenti, već razišao. Na ranijem, većem okupljanju, na kojem je prema policijskim procjenama bilo deset tisuća ljudi, prosvjednici su nosili kartonske izreske koji su predstavljali stabla posječena za izgradnju nove staze za bob u Cortini.
Do sukoba je došlo samo nekoliko dana nakon što je Melonina vlada odobrila sigurnosnu uredbu koja policiji dopušta zadržavanje osoba do dvanaest sati ako postoji osnovana sumnja da bi mogle djelovati kao agitatori i ometati mirne prosvjede. Oporbeni zastupnici kritizirali su mjeru kao napad na slobodu izražavanja.
Glasnogovornik Međunarodnog olimpijskog odbora (Mok) Mark Adams komentirao je događaje tijekom dnevnog brifinga za medije.
- Miran prosvjed je legitiman, ali podvlačimo crtu kod nasilja. Tome nema mjesta na Olimpijskim igrama - rekao je Adams.
Istražni odjel američkog Ministarstva domovinske sigurnosti (Homeland Security Investigations), jedinica ICE-a koja se bavi prekograničnim kriminalom, često šalje svoje službenike na inozemne događaje poput Olimpijskih igara radi pomoći u osiguranju. Ogranak ICE-a koji je na čelu imigracijskih akcija u SAD-u poznat je kao Enforcement and Removal Operations i nema naznaka da se njegovi službenici šalju u Italiju.
Subotnji prosvjed uslijedio je nakon još jednog prošlog tjedna, kada su stotine ljudi prosvjedovale protiv raspoređivanja agenata ICE-a. Kao i prošlog tjedna, prosvjednici su u subotu izjavili da se protive prisutnosti agenata ICE-a, unatoč službenim izjavama da će manji broj agenata iz istražnog ogranka biti prisutan na američkom diplomatskom teritoriju, a ne operativan na ulicama.
