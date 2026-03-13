Obavijesti

ANTI-IZRAELSKI PROSVJED

FOTO Tisuće pristaša iranske vlade na prosvjedu u Teheranu: Gradom odjekivale eksplozije

Unatoč neprestanim zračnim napadima Izraela i SAD-a, tisuće pristaša iranske vlade izišlo je u petak na ulice Teherana kako bi sudjelovali u antiizraelskim prosvjedima. Skupovi se održavaju povodom Dana al-Kudsa, koji je 1979. godine utemeljio bivši revolucionarni vođa ajatolah Ruholah Homeini.
Smoke rises following an explosion during a protest marking the annual al-Quds Day (Jerusalem Day) on the last Friday of the holy month of Ramadan, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran
 Unatoč neprestanim zračnim napadima, tisuće pristaša iranske vlade izišlo je u petak na ulice Teherana kako bi sudjelovali u antiizraelskim prosvjedima. Skupovi se održavaju povodom Dana al-Kudsa, koji je 1979. godine utemeljio bivši revolucionarni vođa ajatolah Ruholah Homeini. | Foto: Mohammad Mahdi Dehghani/REUTERS
