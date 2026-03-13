FOTO Tisuće pristaša iranske vlade na prosvjedu u Teheranu: Gradom odjekivale eksplozije

Unatoč neprestanim zračnim napadima Izraela i SAD-a, tisuće pristaša iranske vlade izišlo je u petak na ulice Teherana kako bi sudjelovali u antiizraelskim prosvjedima. Skupovi se održavaju povodom Dana al-Kudsa, koji je 1979. godine utemeljio bivši revolucionarni vođa ajatolah Ruholah Homeini.
Prosvjedi u organizaciji države usmjereni su protiv Izraela i njima se traži "oslobođenje Jeruzalema". Al-Kuds je arapski naziv za Jeruzalem. Pozadina svega je izraelska okupacija Istočnog Jeruzalema tijekom Šestodnevnog rata 1967. godine. Godišnji iskaz podrške palestinskim pravima tradicionalno se održava posljednjeg petka u islamskom svetom mjesecu ramazanu.
Tijekom skupova u centru grada čula se glasna eksplozija. Al Jazeera piše kako je u napadu ubijeno dvoje ljudi. Iranski predsjednik Masud Pezeškian pozvao je stanovništvo na sudjelovanje unatoč ratu. Na platformi X napisao je u četvrtak da bi iranski narod trebao "razočarati neprijatelje Irana izlaskom na ulice u većem broju nego ikada prije".
Očevici su rekli da je mnoštvo bilo manje nego prethodnih godina. Slabiji odaziv pripisali su tome što su mnogi stanovnici napustili Teheran nakon početka rata, a drugi su se bojali mogućih napada dronovima. Sudionici su mahali iranskim zastavama i izvikivali antiameričke i antiizraelske slogane.
Državni mediji prikazali su snimke ljudi koji nose portrete ubijenog revolucionarnog vođe Alija Hameneija te njegova sina i nasljednika Modžtabe Hameneija. Novinska agencija Fars, koja je blisko povezana s elitnom Revolucionarnom gardom IRGC), objavila je videozapis koji prikazuje ljude kako zabijaju čavle u lijesove prekrivene američkim i izraelskim zastavama. Drugi videozapis prikazuje muškarce kako na ulici gaze veliku američku zastavu na kojoj na engleskom jeziku piše "Dolje Amerika".
