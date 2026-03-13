FOTO Tisuće pristaša iranske vlade na prosvjedu u Teheranu: Gradom odjekivale eksplozije

Državni mediji prikazali su snimke ljudi koji nose portrete ubijenog revolucionarnog vođe Alija Hameneija te njegova sina i nasljednika Modžtabe Hameneija. Novinska agencija Fars, koja je blisko povezana s elitnom Revolucionarnom gardom IRGC), objavila je videozapis koji prikazuje ljude kako zabijaju čavle u lijesove prekrivene američkim i izraelskim zastavama. Drugi videozapis prikazuje muškarce kako na ulici gaze veliku američku zastavu na kojoj na engleskom jeziku piše "Dolje Amerika". | Foto: WANA Via Pool/REUTERS