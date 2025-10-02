FOTO Tisuće prosvjednika odale počast žrtvama u Novom Sadu: Prošlo je 11 mjeseci od tragedije

"Postoji način da se stvari u zemlji promijene. Prvi korak je da korumpirani dužnosnici odstupe i da ljudi shvate da naša sudbina leži u rukama svakoga od nas", poručio je jedan od studenata okupljenima u Beogradu. Njegov kolega Marko Jović dodao je: "Ne znam kako se ne razumije da želimo prijevremene izbore jer nemamo povjerenja u vlast. Zar ne primjećujete da političari kontroliraju pravosudni sustav? Inače bi već trebalo biti osuđenih, a suđenje nije ni počelo." | Foto: R.Z./ATA Images/PIXSELL