TIŠINA KOJA ODJEKUJE SRBIJOM
FOTO Tisuće prosvjednika odale počast žrtvama u Novom Sadu: Prošlo je 11 mjeseci od tragedije
Tisuće ljudi u Srbiji odalo je u subotu počast žrtvama tragičnog urušavanja nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, čime su obilježena točno 11 mjeseci od nesreće koja je odnijela 16 života, uključujući troje djece
U srijedu su tisuće ljudi izašle na ulice Beograda, Novog Sada, Niša i drugih gradova diljem Srbije kako bi u tišini obilježili 11 mjeseci od tragičnog urušavanja nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu.
| Foto: R.Z./ATA Images/PIXSELL
Pod sloganom "11 mjeseci - 0 odgovornosti", prosvjedni marševi, predvođeni studentima, postali su simbol ustrajnog otpora vladavini predsjednika Aleksandra Vučića i glasan poziv na pravdu za 16 osoba, uključujući i djecu, koje su izgubile život 1. studenog 2024. godine.
Središnji događaji održani su u Beogradu i Novom Sadu. U glavnom gradu, kilometarska kolona građana, s upaljenim svjetlima na mobitelima i bijelim ružama u rukama, krenula je u potpunoj tišini od željezničke stanice Prokop, preko mosta Gazela, do stanice na Novom Beogradu. Slična scena, unatoč jakoj kiši, viđena je i u Novom Sadu, gdje su se građani okupili na mjestu tragedije kako bi odali počast žrtvama.
Komemorativni skupovi, koji su za razliku od nekih prethodnih prosvjeda protekli bez incidenata i policijske intervencije, održani su i u Nišu, Kragujevcu i Čačku. Diljem Srbije točno u 11:52 sati održano je simboličnih "16 minuta šutnje", po jedna minuta za svaku žrtvu nesreće.
"Putovala sam vlakom na posao, ali od 1. studenog prošle godine nisam bila na željezničkoj stanici. Osjećam se nemoćno i tužno", izjavila je za medije Dušica iz Novog Sada, jedna od sudionica komemorativne šetnje.
Studenti sveučilišta, koji su se profilirali kao glavna pokretačka snaga višemjesečnih prosvjeda, ponovno su istaknuli svoje zahtjeve. Osim inzistiranja na utvrđivanju pune odgovornosti za nesreću u Novom Sadu, oni traže i raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, nadajući se smjeni populističke vlasti.
Prosvjednici vjeruju da je do urušavanja nadstrešnice došlo zbog nemara i korupcije u građevinskim projektima, s obzirom na to da se tragedija dogodila samo četiri mjeseca nakon svečanog otvaranja obnovljene stanice.
"Postoji način da se stvari u zemlji promijene. Prvi korak je da korumpirani dužnosnici odstupe i da ljudi shvate da naša sudbina leži u rukama svakoga od nas", poručio je jedan od studenata okupljenima u Beogradu. Njegov kolega Marko Jović dodao je: "Ne znam kako se ne razumije da želimo prijevremene izbore jer nemamo povjerenja u vlast. Zar ne primjećujete da političari kontroliraju pravosudni sustav? Inače bi već trebalo biti osuđenih, a suđenje nije ni počelo."
Iako je Više javno tužiteljstvo u Novom Sadu podiglo optužnicu protiv trinaest osoba, uključujući bivšeg ministra graditeljstva Gorana Vesića, proces se odvija sporo. Vesić i još 13 osoba optuženi su i pred Tužiteljstvom za organizirani kriminal za nanošenje štete državnom proračunu od 115 milijuna dolara tijekom izgradnje brze pruge od Novog Sada do mađarske granice, projekta u sklopu kojeg je obnavljana i stanica.
Istovremeno, prosvjedi su postali najveći izazov za Vučićevu vlast u posljednjih nekoliko godina. Vlasti su u proteklim tjednima pokušale ugušiti pokret upotrebom sile, uhićenjima i premlaćivanjem prosvjednika. Deseci ljudi prijavili su da su zbog sudjelovanja u prosvjedima izgubili posao ili se suočili s drugim pritiscima.
"Podignute su kaznene prijave protiv ljudi koji su mirno prosvjedovali, a niti jedna osoba nije optužena za urušavanje nadstrešnice. To je katastrofa. Srbija se polako pretvara u diktaturu", izjavila je Milica Stevović iz Beograda za Associated Press.
Dok Srbija formalno teži članstvu u Europskoj uniji, taj proces godinama stoji na mjestu, a predsjednik Vučić održava bliske odnose s Rusijom i Kinom, istovremeno učvršćujući svoju vlast. Mirni i tihi prosvjedi diljem zemlje pokazuju da je tragedija u Novom Sadu postala simbol dubljeg nezadovoljstva građana koji traže odgovornost, pravdu i promjenu.
