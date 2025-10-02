Obavijesti

Galerija

Komentari 0
TIŠINA KOJA ODJEKUJE SRBIJOM

FOTO Tisuće prosvjednika odale počast žrtvama u Novom Sadu: Prošlo je 11 mjeseci od tragedije

Tisuće ljudi u Srbiji odalo je u subotu počast žrtvama tragičnog urušavanja nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, čime su obilježena točno 11 mjeseci od nesreće koja je odnijela 16 života, uključujući troje djece
Beograd: Mirni prosvjedni mimohod u povodu 11 mjeseci od novosadske tragedije
U srijedu su tisuće ljudi izašle na ulice Beograda, Novog Sada, Niša i drugih gradova diljem Srbije kako bi u tišini obilježili 11 mjeseci od tragičnog urušavanja nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu. | Foto: R.Z./ATA Images/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025