FOTO Tisuće u Izraelu odaju počast za žrtve, Netanyahu obećava 'povratak svih talaca'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu obećao je Izraelcima u utorak navečer da će postići sve ciljeve rata protiv Hamasa u Gazi, počevši od povratka "svih talaca".

"Građani Izraela, nalazimo se u odlučujućim danima. Nastavit ćemo ostvarivati ​​sve ciljeve rata: povratak svih talaca, uništenje Hamasove moći i obećanje da Gaza više neće biti prijetnja Izraelu", napisao je Netanyahu u izjavi objavljenoj dok zemlja obilježava drugu godišnjicu krvavog napada Hamasa koji je izazvao sukob.

Druga obljetnica Hamasovog napada poklapa se s pregovorima izaslanstava Hamasa i Izraela u Šarm el-Šeiku usmjerenih na okončanje rata u Gazi.

Foto: Shir Torem

Drugi dan u utorak zaključen je bez vidljivog napretka, prema riječima egipatskih izvora, dok je američki predsjednik Donald Trump rekao u Washingtonu da postoje "realni izgledi" za mirovni sporazum.

Pregovori se održavaju uz prisutnost Katra te uz posredovanje Egipta.

Iako su Izrael i Hamas podržali opća načela plana od 20 točaka američkog predsjednika prema kojem bi borbe prestale, taoci bili oslobođeni, a pomoć bi se slijevala u Gazu, još uvijek ima prijepora između dviju strana.

Izraelski predsjednik Isaac Herzog u utorak je obilježio drugu godišnjicu napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023., nazvavši taj dan onim kada je "izraelska duša bila rastrgana".

U poruci objavljenoj na X-u, Herzog je rekao: "Iz dubine tuge crpimo snagu; iz pepela tragedije obnavljamo."

Foto: Shir Torem

Opisao je izraelsku povijest kao povijest otpornosti, naroda "koji nikada neće odustati, nikada neće popustiti i nikada neće prestati vjerovati da će svjetlost pobijediti tamu".

Govoreći o 48 talaca koje Hamas još uvijek drži u Gazi, Herzog se zavjetovao: "Nećemo se odmarati, nećemo šutjeti dok svih 48 talaca ne bude kod kuće."

Herzog je također osudio "plimni val" antisemitizma koji zahvaća svijet, naglašavajući da Izrael stoji uz židovske zajednice diljem svijeta.

Gledajući unaprijed, izrazio je nadu da će se "iz boli ovih godina ipak roditi novo doba suradnje i zajedničkog prosperiteta".

Zahvalio je međunarodnim partnerima i saveznicima Izraela na porukama solidarnosti povodom obljetnice, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojem je pripisao zasluge za "nevjerojatne napore" da vrati taoce kući i promiče mir na Bliskom istoku.