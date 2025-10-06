Obavijesti

AKO SE POSTIGNE PRIMIRJE

Analitičar o pregovorima za mir u Gazi: 'Trump više nego Obama zaslužuje Nobelovu nagradu'

Piše Ivan Štengl,
Foto: Kevin Lamarque

Najzahtjevnija se čini točka o Hamasovu polaganju oružja i amnestiji njegovih pripadnika koji se obvežu na miran suživot

Vrlo sam optimističan i mislim da ovo označava kraj agonije, prije svega agonije ljudi u Gazi. A mislim da će i za Izrael biti vrlo značajno micanje Hamasa s mjesta vladara Gaze, koliko god to bilo drugačije od nekih skrivenim ili neskrivenih želja Benjamina Netanyahua kojemu je, zapravo, odgovaralo postojanje Hamasa, rekao je u razgovoru za N1 analitičar Denis Avdagić

Prošle su dvije godine od upada Hamasa u Izrael, a zatim i njihove osvete te invazije na Gazu koja je u ruševinama i s tisućama poginulih. Mirovni pregovori dviju zaraćenih strana napokon su započeli u egipatskom ljetovalištu Šarm-el-Šeik. 

Mirovni plan je od 20 točaka predložio je Donald Trump.

- Pokazuje se da Trump može vrlo brzo djelovati. Uspoređujemo li sve ono što se događalo u Gazi za vrijeme administracije Joea Bidena s ovim što se dogodilo u manje od godinu dana otkako je Trump na čelu SAD-a, vidi se da on ima mogućnost brzog djelovanja pa i brokeriranja (posredovanja) u miru - dodaje Avdagić.

Najzahtjevnija se čini točka o Hamasovu polaganju oružja i amnestiji njegovih pripadnika koji se obvežu na miran suživot.

- Da budemo posve jasni, Hamas nema previše mogućnosti izbora. U slučaju da oni budu ti koji odbijaju mir, nosit će na duši živote stanovnika Gaze. A mislim da je tim ljudima dosta svega. Tamo nema bar jednog objekta koji nije oštećen što samo po sebi govori kakvo je stanje u Gazi i kolika je razina tragedije - smatra analitičar.

Neki smatraju da bi Trump zbog svega mogao dobiti i Nobelovu nagradu za mir.

- Nisam siguran da mu je to baš toliko važno. Nesporno je da on to spominje, ali spominjao je i preuzimanje Panamskog kanala, pa o tome više ne govori. Možda i cilja na Nobelovu nagradu samo kao jednu od 'medaljica' koje skuplja putem. A ako zaista uspije brokerirati mir u Gazi, onda se može reći da zaslužuje i Nobelovu nagradu. Vjerojatno više nego Barack Obama koji ju je dobio pomalo na iznenađenje svih.

