FOTO Trojcu iz Međimurja uzeli oružje: Policija je u kućama pronašla pušku, pištolje...

U posljednjih nekoliko dana međimurski policajci su pronašli i oduzeli više komada raznog oružja, javila je PU međimurska. Većina oružja otkrivena je tijekom pretraga provedenih temeljem naredbi Prekršajnog odjela Općinskog suda u Čakovcu.

Foto: PU međimurska

Pretražene su obiteljske kuće u Pribislavcu (Ulica Marina Držića), Murskom Središću (Ulica Sitnice) te Kuršancu (Varaždinska ulica), koje koriste trojica muškaraca (30, 27 i 25). Tijekom pretraga pronađena su tri plinska pištolja i zračna puška s montiranim optičkim ciljnikom. Također, u Piškorovcu je od muškarca (26) oduzet plinski pištolj, nakon što se snimao kako njime rukuje te snimku objavio na društvenim mrežama.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su muškarci nezakonito posjedovali oružje C kategorije. Okrivljeni su sukladno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana, kažnjeni novčanim kaznama, dok je oružje oduzeto.

- Zahvaljujemo građanima na pravodobnim dojavama, koje imaju iznimno važnu ulogu u sprječavanju potencijalnih tragedija. Svaka informacija može značiti jedan komad opasnog oružja manje na ulici. Saznanja o ilegalnom oružju moguće je prijaviti na broj 192, u najbližoj policijskoj postaji ili putem e-maila: medjimurska@policija.hr. Dojave je moguće dostaviti i potpuno anonimno - kazali su iz policije.

Posjedovanje oružja, posebno ilegalnog, povećava rizik od nesreća, ozljeda i tragičnih posljedica. Čak i kada se čini "sigurnim", oružje može nehotice ugroziti živote članova obitelji, susjeda ili slučajnih prolaznika.

Policijska uprava međimurska podsjeća građane i na nacionalnu kampanju "Manje oružja, manje tragedija", koja građanima omogućuje dragovoljnu predaju ilegalnog oružja i eksplozivnih sredstava, bez sankcija. Dovoljan je poziv na broj 192 kako bi se pokrenuo postupak sigurne predaje.