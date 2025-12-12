Obavijesti

News

Komentari 0
VELIKA AKCIJA

FOTO Trojcu iz Međimurja uzeli oružje: Policija je u kućama pronašla pušku, pištolje...

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Trojcu iz Međimurja uzeli oružje: Policija je u kućama pronašla pušku, pištolje...
6
Foto: PU međimurska

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su muškarci nezakonito posjedovali oružje C kategorije. Okrivljeni su sukladno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana, kažnjeni novčanim kaznama

U posljednjih nekoliko dana međimurski policajci su pronašli i oduzeli više komada raznog oružja, javila je PU međimurska. Većina oružja otkrivena je tijekom pretraga provedenih temeljem naredbi Prekršajnog odjela Općinskog suda u Čakovcu.

Foto: PU međimurska

Pretražene su obiteljske kuće u Pribislavcu (Ulica Marina Držića), Murskom Središću (Ulica Sitnice) te Kuršancu (Varaždinska ulica), koje koriste trojica muškaraca (30, 27 i 25). Tijekom pretraga pronađena su tri plinska pištolja i zračna puška s montiranim optičkim ciljnikom. Također, u Piškorovcu je od muškarca (26) oduzet plinski pištolj, nakon što se snimao kako njime rukuje te snimku objavio na društvenim mrežama.

Foto: PU međimurska


 
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su muškarci nezakonito posjedovali oružje C kategorije. Okrivljeni su sukladno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana, kažnjeni novčanim kaznama, dok je oružje oduzeto.

Foto: PU međimurska


 
- Zahvaljujemo građanima na pravodobnim dojavama, koje imaju iznimno važnu ulogu u sprječavanju potencijalnih tragedija. Svaka informacija može značiti jedan komad opasnog oružja manje na ulici. Saznanja o ilegalnom oružju moguće je prijaviti na broj 192, u najbližoj policijskoj postaji ili putem e-maila: medjimurska@policija.hr. Dojave je moguće dostaviti i potpuno anonimno - kazali su iz policije.

Foto: PU međimurska


 
Posjedovanje oružja, posebno ilegalnog, povećava rizik od nesreća, ozljeda i tragičnih posljedica. Čak i kada se čini "sigurnim", oružje može nehotice ugroziti živote članova obitelji, susjeda ili slučajnih prolaznika.

Foto: PU međimurska


 
Policijska uprava međimurska podsjeća građane i na nacionalnu kampanju "Manje oružja, manje tragedija", koja građanima omogućuje dragovoljnu predaju ilegalnog oružja i eksplozivnih sredstava, bez sankcija. Dovoljan je poziv na broj 192 kako bi se pokrenuo postupak sigurne predaje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'
DOZNAJEMO

Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'

Pokupec je susjedu zaprijetio tijekom svađe, pa ga je susjed prijavio
EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'
UŽAS U SL. BRODU

EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'

U čamcu koji se jutros prevrnuo u Slavonskom Brodu, prema posljednjim informacijama, bilo je 13 osoba....
Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'
PRVI PRISKOČILI U POMOĆ

Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'

Čamac s13 migranata prevrnuo se u Savi u samom centru Slavonskog Broda u četvrtak rano ujutro. Odmah je počela akcija spašavanja, a poginulo je troje ljudi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025