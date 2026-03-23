FOTO Trump u Gracelandu: 'Tko ne voli Elvisa Presleya? Pa on je najpoznatiji na svijetu!’

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je posjetio Graceland, nekadašnji dom legendarnog glazbenika Elvisa Presleya u Memphisu, gdje je izrazio divljenje prema jednom od najpoznatijih umjetnika 20. stoljeća
Foto Kevin Lamarque
Foto: Kevin Lamarque
Foto Kevin Lamarque
Tijekom obilaska, Trump je istaknuo kako je Presley bio “najpoznatija osoba na planetu”, dodajući da je njegov utjecaj daleko nadilazio glazbu. “Tko ne voli Elvisa? Svi vole Elvisa”, rekao je predsjednik prilikom dolaska u Graceland, koji se smatra jednim od najposjećenijih povijesnih mjesta u SAD-u.
| Foto: Kevin Lamarque
Trump je kazao kako ranije nikada nije bio u Gracelandu, ali da je dugogodišnji obožavatelj Presleyjeve glazbe.
| Foto: Kevin Lamarque
Posebno je pohvalio njegov glas, nazvavši ga “nevjerojatnim”, te opisao njegov život kao “kompliciran, ali izvanredan”. Kao jednu od omiljenih pjesama izdvojio je “Hurt”.
| Foto: Kevin Lamarque
Tijekom posjeta, predsjednik je razgledao brojne memorabilije, uključujući i Predsjedničku medalju slobode koja je Presleyju posthumno dodijeljena 2018. godine, kao i osobne predmete iz njegova života, među kojima i vojnu opremu iz vremena služenja u američkoj vojsci.
| Foto: Kevin Lamarque
U obilasku mu se pridružila i američka državna odvjetnica Pam Bondi.
| Foto: Kevin Lamarque
U razgovoru s vodičem, Trump se osvrnuo i na sigurnosnu situaciju u Memphisu, ustvrdivši kako je stopa kriminala u posljednje vrijeme značajno pala, čak i do 75 posto, te izrazio uvjerenje da će se trend nastaviti.
| Foto: Kevin Lamarque
Posjet je završio potpisivanjem replike Presleyjeve gitare, nakon čega je Trump poručio kako je Graceland “dio povijesti” te naglasio da je Elvis Presley “više od glazbe” i trajna ikona američke kulture.
| Foto: Kevin Lamarque
Foto Kevin Lamarque
Foto Kevin Lamarque
Foto Kevin Lamarque
Foto Kevin Lamarque
Foto Kevin Lamarque
Foto Kevin Lamarque
Foto Kevin Lamarque
Foto Kevin Lamarque