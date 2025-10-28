FOTO Tuga i bijes na ulicama Novog Mesta: Pogledajte fotke s prosvjeda nakon smrti Aleša

Mirni prosvjed, koji je započeo dirljivom minutom šutnje, bio je snažan odgovor na tragičnu smrt Aleša Šutara, 48-godišnjeg ugostitelja i oca, čiji je život ugašen u brutalnom napadu ispred lokalnog kluba
Glavni trg u slovenskom Novom Mestu ispunile su tisuće građana ujedinjenih u tuzi, bijesu i odlučnosti. Mirni prosvjed, koji je započeo dirljivom minutom šutnje, bio je snažan odgovor na tragičnu smrt Aleša Šutara, 48-godišnjeg ugostitelja i oca, čiji je život ugašen u brutalnom napadu ispred lokalnog kluba.
Tragedija se dogodila u noći s 24. na 25. listopada, oko 2:30 ujutro. Aleš Šutar, poznat pod nadimkom Aco, primio je poziv od svog sina koji se nalazio u klubu "LokalPatriot" i tvrdio da mu prijeti skupina Roma. Šutar je izletio iz kafića u kojem je radio te došao po njega. Divljački je napadnut. Zadobio je stravične ozljede, uključujući unutarnje krvarenje i prijelom vratnog kralješka, od čega je preminuo.
Policija je brzo reagirala i uhitila 21-godišnjeg Sabrijana Jurkoviča, pripadnika lokalne romske zajednice iz naselja Žabjak. Osumnjičenik je otprije poznat policiji zbog niza kaznenih djela počinjenih još u maloljetničkoj dobi, uključujući nasilje i imovinske delikte. Prijeti mu kazna zatvora od 5 do 15 godina.
Smrt Aleša Šutara bila je kap koja je prelila čašu za stanovnike Novog Mesta i šire regije Dolenjske, koji se godinama žale na porast kriminala i osjećaj nesigurnosti. Općina je organizirala prosvjed pod geslom "Svima nam je dosta toga", a odaziv je nadmašio sva očekivanja. Tisuće ljudi ispunile su trg, noseći slovenske zastave i transparente s porukama poput "Ne odustajemo" i "Želimo rješenja".
Prijatelji preminulog organizirali su prodaju majica i kapa s natpisom "#vsismolahkoAco" (Svi možemo biti Aco), a prikupljeni prilozi namijenjeni su njegovoj obitelji. Istovremeno s prosvjedom, održavala se i izvanredna sjednica gradskog vijeća, kojoj su prisustvovali i premijer Robert Golob te nekoliko ministara, a koja se uživo prenosila okupljenima na trgu.
Građani su iznijeli jasne zahtjeve: stroži zakoni, učinkovitije pravosuđe, veća prisutnost policije te sustavno rješavanje problema integracije, koje uključuje obvezno školovanje romske djece i ukidanje socijalnih davanja za počinitelje kaznenih djela.
Skupina mladića na Novom trgu, nekoliko stotina metara od glavnog trga gdje se održao prosvjed, uzvikivala je parole poput: “Cigo, cigo na verigo (vješala)!”, “Svi stranci van!”, “Ubij, ubij Cigana!”, te nosila transparent s natpisom “Stop ciganskom nasilju nad Slovencima!”, javlja Jutarnji. Uz povike su zapalili baklje i skandirali nekoliko minuta. Neki su od njih imali navučene fantomke.
Stotine lampaša ostavljeno je pred klubom ispred kojeg je brutalno i na smrt pretučen Alen Šutar.
