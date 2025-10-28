FOTO Tuga i bijes na ulicama Novog Mesta: Pogledajte fotke s prosvjeda nakon smrti Aleša

Tragedija se dogodila u noći s 24. na 25. listopada, oko 2:30 ujutro. Aleš Šutar, poznat pod nadimkom Aco, primio je poziv od svog sina koji se nalazio u klubu "LokalPatriot" i tvrdio da mu prijeti skupina Roma. Šutar je izletio iz kafića u kojem je radio te došao po njega. Divljački je napadnut. Zadobio je stravične ozljede, uključujući unutarnje krvarenje i prijelom vratnog kralješka, od čega je preminuo. | Foto: BORUT ZIVULOVIC