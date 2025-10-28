Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SLOVENIJA NA NOGAMA

FOTO Tuga i bijes na ulicama Novog Mesta: Pogledajte fotke s prosvjeda nakon smrti Aleša

Mirni prosvjed, koji je započeo dirljivom minutom šutnje, bio je snažan odgovor na tragičnu smrt Aleša Šutara, 48-godišnjeg ugostitelja i oca, čiji je život ugašen u brutalnom napadu ispred lokalnog kluba
Novo Mesto: Građani pristižu na prosvjedni skup, održat će se i politički summit
Glavni trg u slovenskom Novom Mestu ispunile su tisuće građana ujedinjenih u tuzi, bijesu i odlučnosti. Mirni prosvjed, koji je započeo dirljivom minutom šutnje, bio je snažan odgovor na tragičnu smrt Aleša Šutara, 48-godišnjeg ugostitelja i oca, čiji je život ugašen u brutalnom napadu ispred lokalnog kluba. | Foto: BORUT ZIVULOVIC
1/25
Glavni trg u slovenskom Novom Mestu ispunile su tisuće građana ujedinjenih u tuzi, bijesu i odlučnosti. Mirni prosvjed, koji je započeo dirljivom minutom šutnje, bio je snažan odgovor na tragičnu smrt Aleša Šutara, 48-godišnjeg ugostitelja i oca, čiji je život ugašen u brutalnom napadu ispred lokalnog kluba. | Foto: BORUT ZIVULOVIC
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025