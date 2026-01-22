FOTO Tuga nakon katastrofe u Pakistanu: Više od 60 mrtvih u požaru velikog shopping centra

Broj poginulih u katastrofalnom požaru koji je prošle subote zahvatio trgovački centar Gul Plaza u Karachiju popeo se na najmanje 61 osobu, potvrdili su pakistanski dužnosnici, nakon što je u jednoj izgorjeloj trgovini pronađeno čak 30 tijela. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine gusto zbijenog komercijalnog kompleksa u potrazi za više od 80 osoba koje se još uvijek vode kao nestale, dok obitelji u očaju čekaju bilo kakve vijesti.
| Foto: AKHTAR SOOMRO/REUTERS
Foto: AKHTAR SOOMRO/REUTERS
| Foto: AKHTAR SOOMRO/REUTERS
Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine gusto zbijenog komercijalnog kompleksa u potrazi za više od 80 osoba koje se još uvijek vode kao nestale, dok obitelji u očaju čekaju bilo kakve vijesti.
| Foto: AKHTAR SOOMRO/REUTERS
Vatrena stihija, koja je navodno započela u trgovini s umjetnim cvijećem, izbila je u subotu navečer i bjesnila je više od 36 sati. Požar je uzrokovao urušavanje dijelova zgrade i ostavio iza sebe prizore potpunog uništenja.
| Foto: AKHTAR SOOMRO/REUTERS
Najpotresniji trenutak u višednevnoj potrazi dogodio se u srijedu, kada su spasioci ušli u trgovinu posuđem "Dubai Crockery" na polukatu. Ondje su pronašli ostatke najmanje 30 osoba. Prema riječima zamjenika glavnog inspektora policije Syeda Asada Raze, žrtve su se zaključale unutar trgovine u pokušaju da se zaštite od vatre i dima koji su se širili centrom. Nažalost, taj ih je potez koštao života jer su ostali zarobljeni i ugušili se prije nego što je pomoć stigla. Lokalni mediji izvještavaju da su se ljudi sklonili u trgovinu nakon što je u prvim trenucima požara u centru izbio stampedo.
| Foto: AKHTAR SOOMRO/REUTERS
Dok operacija raščišćavanja ruševina sporo napreduje, obitelji nestalih kritiziraju vlasti zbog sporosti i nedostatka informacija. Kako bi se identificirale žrtve, više od 50 obitelji dalo je uzorke DNK.
| Foto: AKHTAR SOOMRO/REUTERS
Tragedija je ponovno otvorila pitanje sigurnosnih standarda u Pakistanu. Istraga je otkrila ozbiljne propuste u Gul Plazi, kompleksu izgrađenom osamdesetih godina s oko 1.200 trgovina. Povjerenik Karachija Syed Hassan Naqvi, koji vodi istražni odbor, potvrdio je da mjere zaštite od požara nisu zadovoljavale međunarodne standarde.
| Foto: AKHTAR SOOMRO/REUTERS
Dokumenti su pokazali da je broj izgrađenih trgovina znatno premašivao one odobrene u originalnom nacrtu. Trgovine su ilegalno podignute na hodnicima i evakuacijskim putovima, što je ljudima onemogućilo bijeg. Zgrada nije imala alarme za dim, prskalice ni ispravne protupožarne aparate, a navodno je u trenutku izbijanja vatre trinaest od šesnaest izlaza bilo zaključano jer se centar pripremao za zatvaranje
| Foto: AKHTAR SOOMRO/REUTERS
