FOTO Tuga nakon katastrofe u Pakistanu: Više od 60 mrtvih u požaru velikog shopping centra

Najpotresniji trenutak u višednevnoj potrazi dogodio se u srijedu, kada su spasioci ušli u trgovinu posuđem "Dubai Crockery" na polukatu. Ondje su pronašli ostatke najmanje 30 osoba. Prema riječima zamjenika glavnog inspektora policije Syeda Asada Raze, žrtve su se zaključale unutar trgovine u pokušaju da se zaštite od vatre i dima koji su se širili centrom. Nažalost, taj ih je potez koštao života jer su ostali zarobljeni i ugušili se prije nego što je pomoć stigla. Lokalni mediji izvještavaju da su se ljudi sklonili u trgovinu nakon što je u prvim trenucima požara u centru izbio stampedo. | Foto: AKHTAR SOOMRO/REUTERS