Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PRETRAŽUJU RUŠEVINE

FOTO Tuga nakon katastrofe u Pakistanu: Više od 60 mrtvih u požaru velikog shopping centra

Broj poginulih u katastrofalnom požaru koji je prošle subote zahvatio trgovački centar Gul Plaza u Karachiju popeo se na najmanje 61 osobu, potvrdili su pakistanski dužnosnici, nakon što je u jednoj izgorjeloj trgovini pronađeno čak 30 tijela. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine gusto zbijenog komercijalnog kompleksa u potrazi za više od 80 osoba koje se još uvijek vode kao nestale, dok obitelji u očaju čekaju bilo kakve vijesti.
Aftermath of fire in a shopping mall in Karachi
Broj poginulih u katastrofalnom požaru koji je prošle subote zahvatio trgovački centar Gul Plaza u Karachiju popeo se na najmanje 61 osobu, potvrdili su pakistanski dužnosnici, nakon što je u jednoj izgorjeloj trgovini pronađeno čak 30 tijela. | Foto: AKHTAR SOOMRO/REUTERS
1/26
Broj poginulih u katastrofalnom požaru koji je prošle subote zahvatio trgovački centar Gul Plaza u Karachiju popeo se na najmanje 61 osobu, potvrdili su pakistanski dužnosnici, nakon što je u jednoj izgorjeloj trgovini pronađeno čak 30 tijela. | Foto: AKHTAR SOOMRO/REUTERS
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026