Mostarski fotograf je tvrdio da mu je Kolinda platila put na Antarktiku. A sad otkriva istinu

Svi su komentirali da je stvarni skok Kolinde Grabar Kitarović u ledeno more AI, pa mi je došla inspiracija za post i fotografije. AI multimedijom se bavim već više od dvije godine, kaže fotograf Rezo za 24sata

Admiral

Postoje trenuci koje ne planiraš. Dogode ti se jer te netko vidi, razumije i odluči napraviti nešto što se ne može vratiti istom mjerom. Tim je riječima poznati mostarski fotograf Daniel Rezo započeo objavu na društvenim mrežama, u kojoj tvrdi kako mu je prijateljica Kolinda Grabar Kitarović poklonila putovanje na Antarktik, izlet čija se vrijednost procjenjuje na oko 17.000 eura, ali koji, kako ističe, nadilazi svaku brojku. Bez pompe i velikih riječi, Koli je prepoznala trenutak u kojem mu je bio potreban predah, odmak i pogled na svijet iz potpuno drugačije perspektive, napisao je na Instagramu mostarski fotograf Danijel Rezo, objavivši fotografije za koje je najprije sugerirao da su stvarne i da se i on nalazi s bivšom predsjednicom na Antarktici.

No, Rezo nam se kasnije javio i priznao da je sve generirao umjetnom inteligencijom. 

"Prije svega AI multimedijom se bavim već preko dvije godine, a preko svojih društvenih mreža uglavnom prezentiram mogućnosti koje AI trenutno nudi. Inspiraciju nalazim u svemu, a ova sa bivšom predsjednicom je došla naprasno, pošto su svi komentirali da je stvarni skok u biti AI. S obzirom da AI iz dana u dan napreduje sve vše, a doslovno nas je sve zatekao preko noći, neka nam je Bog na pomoći. Jer ljudi nisu spremni prepoznati razliku", rekao je za 24sata Rezo, potvrdivši da njegove fotografije i snimci nisu autentični, premda ih na objavi nije označio kao AI sadržaj.

Daniel Rezo javnosti je poznat ne samo kao fotograf, već i kao društveni aktivist. Mediji su 2020. godine pisali o njegovu ulasku u politiku kao nezavisnog kandidata u XI. izbornoj jedinici za Hrvatski sabor, na listi MOST-HRS.

31

Tada je za portal hercegovina.in govorio o ključnim temama svog zalaganja, od neravnopravnog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, preko jačanja gospodarstva i poticanja investicija, do snažnijeg ulaganja u obrazovanje, posebno Sveučilište u Mostaru.

Naglašavao je i važnost poticanja mladih na samozapošljavanje, osobito u informatičkom sektoru, koji omogućava rad iz vlastite sredine za tržišta izvan granica. 

- Bolje je da mladi ostanu ovdje, rade od kuće i prodaju znanje vani, nego da odlaze - poručivao je tada, dodajući kako može obećati samo jedno, da će ostati isti i da će glas ljudi biti jasno i transparentno zastupljen.

