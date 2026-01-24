Obavijesti

Komentari
OPASDNO STANJE U ZAGREBU

FOTO Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona, susjedi ih polijevali

Piše Luka Safundžić
FOTO Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona, susjedi ih polijevali
Foto: čitatelj/24sata

Hrabrost je sve veća i na ulici, sve dok netko zaista i ne strada. Ali, niti onda neće biti kriv HDZ , napisala je zastupnica...

Vodstvo Autohtone Hrvatske Stranke Prava okupilo se u subotu ispred ulaza stambene zgrade u kojoj živi saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš. Razlog okupljanja, kako navode organizatori, povezan je s političkim nezadovoljstvom, a sličan prosvjed prethodno je održan i ispred zgrade zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Prosvjednici su tijekom okupljanja puštali pjesmu Ako ne znaš što je bilo Marka Perkovića Thompsona, a situacija je eskalirala kada su ih, prema pisanju portala zagreb.info, susjedi s vrha zgrade polijevali vodom. 

Foto: čitatelj/24sata
Zbog narušenog javnog reda i mira policija je intervenirala te ušla u zgradu u kojoj živi zastupnica, nakon čega se stanje smirilo. Prosvjednici su potom održali i prigodan govor.

Foto: čitatelj/24sata

O cijelom događaju oglasila se i sama Anka Mrak Taritaš putem društvenih mreža. U objavi je naglasila da je legitimno izražavati političko nezadovoljstvo, ali je upozorila na širi društveni problem.

- Legitimno je izražavati svoje nezadovoljstvo djelovanjem nekog političara. Ono što je duboko problematično je huškački narativ kojeg pojedine političke opcije stvaraju, a vladajući samo raspiruju svojom relativizacijom i nedjelovanjem. U državi u kojoj vlast relativizira ustaštvo, u kojoj saborskoj zastupnici poručuje da si je sama kriva što ima huškače pod prozorom jer previše govori – obični građani na društvenim mrežama imaju snažan vjetar u leđima da u virtualnom prostoru mogu raditi što žele i da govor mržnje i prijetnje prolaze lišo - poručila je.

Dodala je kako takva atmosfera potiče i ponašanje na ulici.

- Hrabrost je sve veća i na ulici, sve dok netko zaista i ne strada. Ali, niti onda neće biti kriv HDZ – odgovarat će svatko od tih nasilnika, običnih građana i čuditi se kako se neke stvari ipak ne smiju - napisala je.

Unatoč događajima ispred vlastitog doma, Mrak Taritaš poručuje da to neće utjecati na njezin politički rad.

- Danas će se i pod mojim prozorom oriti razne pjesme (možda i koja reklama), no to apsolutno neće utjecati na moje političko djelovanje i borbu za jednu pristojnu i civiliziranu zemlju. To je samo simptom šireg problema u društvu, od čijeg rješavanja ne smijemo odustati - zaključila je.

