POŽAR NA SKIJALIŠTU

FOTO Tuga u Švicarskoj: Ljudi na bdjenju u crkvi, u suzama nose cvijeće. Najmanje je 47 mrtvih

Ljudi prisustvuju bdjenju u crkvi nakon požara i eksplozije u baru "Le Constellation" tijekom novogodišnje zabave, u kojoj je, prema navodima švicarske policije, više ljudi poginulo, a drugi su ozlijeđeni. Tragedija se dogodila 1. siječnja na skijalištu Crans-Montana, na jugozapadu Švicarske. Građani plaču i nose cvijeće...
Aftermath of New Year’s Eve party fire and explosion at "Le Constellation" bar in Crans-Montana
Prema riječima talijanskog ministra vanjskih poslova Antonija Tajanija, broj poginulih procjenjuje se na 47. Izjavio je da je tijekom cijelog dana bio u kontaktu sa švicarskim vlastima. Ozlijeđenih je 115. | Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
