FOTO Tuga u Švicarskoj: Ljudi na bdjenju u crkvi, u suzama nose cvijeće. Najmanje je 47 mrtvih

Ljudi prisustvuju bdjenju u crkvi nakon požara i eksplozije u baru "Le Constellation" tijekom novogodišnje zabave, u kojoj je, prema navodima švicarske policije, više ljudi poginulo, a drugi su ozlijeđeni. Tragedija se dogodila 1. siječnja na skijalištu Crans-Montana, na jugozapadu Švicarske. Građani plaču i nose cvijeće...
Prema riječima talijanskog ministra vanjskih poslova Antonija Tajanija, broj poginulih procjenjuje se na 47. Izjavio je da je tijekom cijelog dana bio u kontaktu sa švicarskim vlastima. Ozlijeđenih je 115.
Na pitanje jesu li se u baru koristile boce s prskalicama, kantonalna državna odvjetnica Valaisa Beatrice Pilloud rekla je da je prošlo tek nekoliko sati od tragedije i da u ovom trenutku to ne može potvrditi.
Dodala je da se stubište činilo "relativno uskim" te da će istraga utvrditi jesu li poštovani sigurnosni standardi.
Zapovjednik policije kantona Valais Frederic Gisler rekao je da ne može isključiti mogućnost da su neke žrtve strani državljani, ali da na to pitanje zasad ne može odgovoriti.
Požar je izbio u baru u švicarskoj regiji Valais, oko dva sata vožnje južno od švicarske prijestolnice Berna. To područje graniči s Francuskom i sjevernom Italijom.
Skijalište Crans-Montana nalazi se u srcu Švicarskih Alpa, u francuskom govornom području zemlje, otprilike 100 kilometara od granica s Francuskom i Italijom.
Skijaške staze smještene su sjeveroistočno od samog mjesta, a skijalište raspolaže s ukupno 140 kilometara uređenih staza, do kojih se dolazi pomoću 24 žičare.
U usporedbi s drugim poznatim švicarskim skijalištima: Verbier je bliže Francuskoj, udaljen oko sat i 20 minuta vožnje, Zermatt je na sličnoj udaljenosti, ali južnije, prema Italiji, a St. Moritz udaljen je oko pet sati vožnje, u smjeru granice s Lihtenštajnom.
