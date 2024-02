FOTO Turudić je stigao u Banske dvore, iz Možemo! prosvjeduju: 'Stajat ćemo tu cijeli dan i noć!'

Stajat ćemo ovdje cijeli dan i noć, istaknuli su zastupnici stranke Možemo koji su se okupili na Markovom trgu pred Banskim dvorima gdje se održava ključan sastanak. Tamo će predsjednik Vlade Andrej Plenković probati uvjeriti koalicijske partnere da je sudac Ivan Turudić idealan izbor za glavnog državnog odvjetnika. Od njega ni nakon svih poruka s Josipom Rimac koje su isplivale, kaže, ne odustaje.

- Poslušna većina će vjerojatno izglasati Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Čuli smo građane, poruke… Kako su nam ukrali institucije, ukrali su nam i Markov trg gdje se više ne možemo mirno okupljati. Zato vas pozivamo, sljedeća 22 sata za vas ćemo stajati ovdje na Markovom trgu i pružati otpor, za svakog od vas kojima se zgadila situacija s Vladom i pravosuđem. - rekla je Sandra Benčić, prenosi N1.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Nakon što smo vidjeli da Vlada Andreja Plenkovića ne preže ni pred čime, a ono što je svima laž, Plenković zove reduciranim izričajem, za sve vas koji želite reći kako stoje stvari i koji želite pružiti otpor i koji želite promjenu, mi ćemo stajati ovdje cijeli dan i noć - rekla je.

Pozvali su građane da spontano dođu, pozdrave i podrže ih.

- Bez povjerenja nema dobrih odnosa, a to su nam ukrali. Ustrajat ćemo u tome. Moramo pružiti otpor jer ovo je nezabilježen napad na institucije! Još postoje građani koji žele društvo, normalnu državu, ima onih koji nisu otišli. I zbog njih ćemo danas stajati ovdje - rekla je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Objasnila je i kako će se postaviti na glasanju u Saboru u srijedu.

- Kako ćemo se postaviti oko glasanja, dogovorit ćemo se u oporbi. U tome ne treba ni sudjelovati jer se radi o izboru koji to nije, tu nema izbora. Turudić više ne bi smio biti ni sudac nakon sega što smo saznali. Plenković je premijer koji ništa ne zna. On je jučer na pressici stoput ponovi “ne znam”. To nije izgovor, to je razlog za ostavku. Ako on ne vidi u porukama da je Turudić lagao, to je razlog za njegovu ostavku - zaključila je.