ANKETA Treba li Ivan Turudić postati državni odvjetnik?

Kandidat za glavnog državnog odvjetnika Ivan Turudić u nekoliko navrata uhvaćen je kako ne govori istinu. Prepiska koju je objavio Jutarnji list između Turudića i Josipe Pleslić (nekad Rimac) trajala je godinama i dokazuje da je njihov odnos bio bitno prisniji no što je Turudić dosad tvrdio, što su potvrdile i poruke koje smo objavili u 24sata.

Turudić, dakle, ne govori istinu o svojem odnosu s Rimac. Također, ako bude šef DORH-a, bit će nadležan za dvije optužnice protiv nje.

Ipak, nakon jučer održane sjednice šireg predsjedništva HDZ-a, šef te stranke i premijer Andrej Plenković poručio je kako stranka od Turudića ne odustaje.

- Za nas je bitno samo vidjeti je li on kome pogodovao, a mi ne vidimo da je. Ove su poruke puštene samo s političkim ciljem, pustio ih je netko tko ima poruku ''mi tebe tu ne želimo''. Kako je moguće da se uski krug privilegiranih počinje upetljavati u ono za što nisu nadležni. Ovo raditi je ''no go'', ne može se tolerirati - rekao je, između ostalog, Plenković jučer novinarima.

Pitamo i vas - mislite li da bi Ivan Turudić trebao postati novi državni odvjetnik? Odgovorite u našoj anketi.

