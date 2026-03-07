Obavijesti

STRADALA I DJECA

FOTO U Harkivu gađali zgradu, jedan poginuli, 10 ranjenih

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Vyacheslav Madiyevskyy

Poginula je jedna osoba, a njih još 10 je ozlijeđeno, među njima dječaci od šest i 11 godina te 17-godišnja djevojka", objavio je čelni čovjek vojne administracije u Harkivu

Najmanje je jedna osoba poginula, a njih 10 je ozlijeđeno u ruskom zračnom napadu na stambenu zgradu u Harkivu u istočnoj Ukrajini objavile su tamošnje vlasti.

"Nakon neprijateljskog napada dio stambene petokatnice praktički je uništen. Oštećena je i obližnja kuća. Poginula je jedna osoba, a njih još 10 je ozlijeđeno, među njima dječaci od šest i 11 godina te 17-godišnja djevojka", objavio je čelni čovjek vojne administracije u Harkivu Oleg Sinegubov dodavši kako je još desetak ljudi zarobljeno u ruševinama te je u tijeku akcija spašavanja.

Russian missile strike in Kharkiv
Foto: Vyacheslav Madiyevskyy

Ruski zračni napadi zabilježeni su i u Čugivu u Harkivskoj regiji te u južnoj Ukrajini u Zaporižji.

