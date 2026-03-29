Obavijesti

News

POGOĐEN IZVOZ

Ukrajinci opet udarili na ključnu rusku luku: Izbio veliki požar

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
1
Foto: Vantor/Handout via REUTERS

Napad dronovima izazvao je novi požar u luci Ust-Luga, dok guverner tvrdi da je srušeno 36 letjelica

Ukrajinski napad ponovno je izazvao požar u ruskoj luci Ust Luga na Baltičkom moru, izvijestio je u nedjelju na Telegramu regionalni guverner Lenjingradske oblasti, Aleksandar Drozdenko. Ruske su snage u regiji oborile 36 dronova, rekao je Drozdenko. Ust-Luga je ključna luka za izvoz sirove nafte, ukapljenog prirodnog plina, gnojiva i ugljena. Luka je napadnuta ranije ovaj tjedan kada su oštećeni tankeri, skladišta i utovarne stanice. Mediji su izvještavali o oblacima dima iznad područja. Ukrajina je u subotu napala regiju, već treću noć zaredom. Ust-Luga, kojom upravlja ruski monopolist za naftovode Transnjeft, dnevno prevozi oko 700.000 barela nafte a, prema izvorima je, 2025. godine isporučila 32,9 milijuna metričkih tona naftnih derivata.

Predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je ruski izvozni kapacitet iz regije sada smanjen na 40 posto. Ukrajina redovito napada ruske pogone za izvoz nafte i rafinerije nafte nastojeći potkopati ratno gospodarstvo Moskve.

CILJAJU CIVILE?
Noć užasa u Ukrajini: Najmanje četvero mrtvih, poginulo dijete

Istodobno je Moskva najavila zabranu izvoza benzina koja počinje u srijedu i traje do 31. srpnja u pokušaju stabiliziranja cijena za potrošače usred globalnih problema s opskrbom, uzrokovanih ratom protiv Irana.

To je uslijedilo nakon prethodnih zabrana izvoza benzina i dizela da bi se zemlja mogla nositi s nestašicama nastalim zbog ukrajinskih napada.

Ukrajina je izvijestila i o masovnim napadima dronovima. Kijev je objavio da je većina od 442 zračna napada spriječena, ali su evidentirani napadi.

PAD PRIHODA
Putin traži donacije oligarha za rat i punjenje ruskog proračuna

Deset je ljudi ranjeno u Mikolajivskoj oblasti na jugu Ukrajine, a energetska postrojenja napadnuta su u oblasti Odese na Crnome moru. U regiji su zabilježeni i prekidi u opskrbi električnom energijom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026