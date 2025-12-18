Zahvaljujući Sučiću mještani Komletinaca danas s ponosom čuvaju i promiču svoju glagoljašku baštinu, navode iz Grada Otoka
FOTO U Komletincima postavili nove natpise s nazivima ulica, ispisane na latinici i glagoljici
U Komletincima, mjestu u sastavu Grada Otoka u Vukovarsko-srijemskoj županiji gradske vlasti ovih su dana postavile nove natpise s nazivom ulica, ispisanih latinicom i glagoljicom.
Postavljanje natpisa naziva ulica glagoljicom odavanje je počasti prvom komletinačkom župniku, Luki Sučiću, svećeniku glagoljašu koji je u Komletincima u vrijeme osnivanja župe (1789.) pa sve do svoje smrti (1827.) obavljao bogoslužje iz glagoljskih knjiga staroslavenskim jezikom, a obrede i propovijedi na živom hrvatskom jeziku čuvajući tako hrvatski narodni identitet u vrijeme kada je u svim okolnim župama u crkvenoj upotrebi bio latinski jezik.
- Zahvaljujući Sučiću mještani Komletinaca danas s ponosom čuvaju i promiču svoju glagoljašku baštinu. Postavljanje naziva ulica glagoljicom ujedno je i doprinos svehrvatskoj manifestaciji obilježavanja 1100 godina Hrvatskog Kraljevstva - navode iz Grada Otoka.
