Obavijesti

News

Komentari 0
U SASTAVU GRADA OTOKA

FOTO U Komletincima postavili nove natpise s nazivima ulica, ispisane na latinici i glagoljici

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
FOTO U Komletincima postavili nove natpise s nazivima ulica, ispisane na latinici i glagoljici
10
Foto: Grad Otok/Facebook

Zahvaljujući Sučiću mještani Komletinaca danas s ponosom čuvaju i promiču svoju glagoljašku baštinu, navode iz Grada Otoka

U Komletincima, mjestu u sastavu Grada Otoka u Vukovarsko-srijemskoj županiji gradske vlasti ovih su dana postavile nove natpise s nazivom ulica, ispisanih latinicom i glagoljicom.

POGLEDAJTE GALERIJU:

10
Foto: Grad Otok/Facebook

Postavljanje natpisa naziva ulica glagoljicom odavanje je počasti prvom komletinačkom župniku, Luki Sučiću, svećeniku glagoljašu koji je u Komletincima u vrijeme osnivanja župe (1789.) pa sve do svoje smrti (1827.) obavljao bogoslužje iz glagoljskih knjiga staroslavenskim jezikom, a obrede i propovijedi na živom hrvatskom jeziku čuvajući tako hrvatski narodni identitet u vrijeme kada je u svim okolnim župama u crkvenoj upotrebi bio latinski jezik.

- Zahvaljujući Sučiću mještani Komletinaca danas s ponosom čuvaju i promiču svoju glagoljašku baštinu. Postavljanje naziva ulica glagoljicom ujedno je i doprinos svehrvatskoj manifestaciji obilježavanja 1100 godina Hrvatskog Kraljevstva - navode iz Grada Otoka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo
ANATOMIJA UBOJSTVA NA MARKUŠEVCU

Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo

Andrea K. (29) je bivšeg supruga prijavila zagrebačkoj policiji. Oni su upisali krivi datum pa je zbog toga Prekršajni sud prijavu odbacio. Nakon toga je bivši suprug s prijateljima počeo planirati njeno ubojstvo
Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'
POSLJEDNJA UVREDA ŽRTVAMA

Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'

Ako je sve prebacio na ime svoje supruge i njegova ostavština nema imovine, onda svatko tko tuži njega ili njegovu ostavštinu neće dobiti ništa, rekao je za medije odvjetnik za kazneno pravo
Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'
3,9 PO RICHTERU

Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'

Zemljotres jačine 4,0 po Richteru zabilježen je kasno navečer u Jadranskom moru, a svjedoci kažu da je udar bio snažan, ali kratkotrajan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025