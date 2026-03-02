Obavijesti

UŽASNI PRIZORI IZ IRANA

FOTO U napadu na Teheran oštećena bolnica: Ruševine su posvuda, evakuirali pacijente!

Bolnica Gandhi u Teheranu teško je oštećena u izraelsko-američkim napadima u nedjelju, pacijenti su evakuirani. Pojavile su se i prve fotografije, na njima je vidljivo kako je bolnica pretrpjela veća oštećenja. Iz izraelske vojske poručuju kako su primili izvještaje da je "bolnica u Teheranu pretrpjela manja oštećenja tijekom napada na obližnju vojnu infrastrukturu", piše BBC. Poručuju kako bolnica nije bila meta napada.
Aftermath of an Israeli and the U.S. strike on Gandhi Hotel Hospital, in Tehran
1/22
