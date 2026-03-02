UŽASNI PRIZORI IZ IRANA FOTO U napadu na Teheran oštećena bolnica: Ruševine su posvuda, evakuirali pacijente!

Bolnica Gandhi u Teheranu teško je oštećena u izraelsko-američkim napadima u nedjelju, pacijenti su evakuirani. Pojavile su se i prve fotografije, na njima je vidljivo kako je bolnica pretrpjela veća oštećenja. Iz izraelske vojske poručuju kako su primili izvještaje da je "bolnica u Teheranu pretrpjela manja oštećenja tijekom napada na obližnju vojnu infrastrukturu", piše BBC. Poručuju kako bolnica nije bila meta napada.