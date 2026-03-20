Obavijesti

Galerija

Komentari 1
ANTI-AMERIČKI PROSVJED

FOTO U Tokiju prosvjedovali protiv rata u Iranu: 'Zaustavite američki imperijalistički rat!'

U Tokiju je održan prosvjed protiv SAD-a, protiv američko-izraelskog rata u Iranu i protiv tamošnje premijerke Sanae Takaichi... Okupljeni prosvjednici nosili su iranske zastave,, transparente s porukom "Zaustavite američki imperijalistički rat u Iranu"... Japanska premijerka jučer se susrela s Trumpom u Bijeloj kući, što se prosvjednicima nije baš dopalo, poručili su joj da odbije sve Trumpove zahtjeve i da ne uvodi Japan u ovaj rat...
Protesters take part in an anti-U.S., anti-war and anti-Prime Minister Sanae Takaichi rally, in Tokyo
Foto ISSEI KATO/REUTERS
1/12
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026