ANTI-AMERIČKI PROSVJED FOTO U Tokiju prosvjedovali protiv rata u Iranu: 'Zaustavite američki imperijalistički rat!'

U Tokiju je održan prosvjed protiv SAD-a, protiv američko-izraelskog rata u Iranu i protiv tamošnje premijerke Sanae Takaichi... Okupljeni prosvjednici nosili su iranske zastave,, transparente s porukom "Zaustavite američki imperijalistički rat u Iranu"... Japanska premijerka jučer se susrela s Trumpom u Bijeloj kući, što se prosvjednicima nije baš dopalo, poručili su joj da odbije sve Trumpove zahtjeve i da ne uvodi Japan u ovaj rat...