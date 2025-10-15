FOTO Otvorili novi logistički centar Studenca u V. Gorici: Zapošljavat će oko 500 ljudi

Kroz godinu dana zajedno smo izgradili moderni centar koji se prostire na 36 tisuća kvadratnih metara, istaknuo je Michal Senczuk, predsjednik Uprave Studenca, prilikom svečanog otvorenja logističko-distributivnog centar (LDC) Studenca u industrijsko poslovnoj zoni u Velikoj Gorici.

- Izuzetno sam ponosan na predanost cijelog tima i naših partnera tijekom ovog projekta. Siguran sam da ćemo i ovdje u Vukovini biti dobar susjed lokalnoj zajednici, kao što to već jesmo građanima Velike Gorice, na trenutno četiri lokacije gdje se nalaze naše trgovine - rekao je Senczuk. Na otvorenju je bio i gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar, koji je čestitao Studencu na uspješnoj realizaciji ovog projekta.

Velika Gorica: Svečano otvorenje novog logističko-distributivnog centra Studenca | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Drago mi je što danas imam priliku iskazati dobrodošlicu Studencu i zaposlenicima novog logističko-distributivnog centra u našu Veliku Goricu. U Studencu prepoznajemo snažnog partnera i siguran sam da će ovo događanje osnažiti naš odnos i biti dobar temelj za buduće suradnje s lokalnom zajednicom - rekao je gradonačelnik.

Tijekom ceremonije uručena je i donacija Centru za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica u obliku iznosa od 5.000 eura te godišnje zalihe higijenskih potrepština. Donaciju je u ime ustanove preuzela ravnateljica Sanda Puljiz Vidović, koja je zahvalila Studencu na podršci.

- Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica je prva ustanova u našoj zemlji koja se sustavno brine o svim članovima obitelji, a koju je osnovala lokalna zajednica. Centar djeluje od 2003. godine i danas ima oko dvije tisuće korisnika godišnje i puno različitih programa namijenjenih djeci, mladima, roditeljima. Ovim putem želim iskreno zahvaliti Studencu što je prepoznao rad Centra i što nam je odlučio dati donaciju koju ćemo iskoristiti kako bismo unaprijedili kvalitetu naših programa - rekla je Puljiz Vidović.

Centar je svečano bio otvoren kada su Michal Senczuk, predsjednik Uprave Studenca, i Tomislav Štos, direktor upravljanja lancem opskrbe, u pogon pustili prve kamione koji su simbolično krenuli prema mreži od oko 1.400 trgovina Studenca diljem Hrvatske.

- Izgradnja ovog centra najveći je infrastrukturni projekt Studenca i važan korak u modernizaciji našeg poslovanja. Zahvaljujući procesima koji će se odsad odvijati u ovim prostorima, bit ćemo još učinkovitiji u opskrbi naših trgovina, što znači i bolje iskustvo za naše kupce. Uz novi LDC u Velikoj Gorici te onaj u Dugopolju, koji otvaramo iduće godine, postavljamo čvrste temelje za dugoročno održiv i tehnološki napredan opskrbni lanac - rekao je Štos.

Centar ima kapacitet od 32.000 paletnih mjesta, s mogućnošću otpreme do 2.400 paleta robe dnevno. U njemu su smještene zone za ambijentalnu, hlađenu i smrznutu robu, a integrirani Warehouse Management System (WMS) i Transportation Management System (TMS) omogućuju maksimalnu učinkovitost i praćenje svih faza opskrbe.

Posebna pozornost posvećena je energetskoj učinkovitosti. Čak 80 posto krova prekriveno je solarnim panelima koji će pokrivati velik dio energetskih potreba objekta. Centar će raditi u tri smjene i do 2027. godine zapošljavati oko 500 ljudi, čime postaje važan gospodarski impuls za Veliku Goricu i širu regiju.

Otvorenje LDC-a u Velikoj Gorici označava novu fazu u transformaciji Studenčeva opskrbnog lanca, kojom kompanija jača učinkovitost i održivost svog poslovanja. Uz novi centar u Dugopolju, koji će biti otvoren sredinom iduće godine i prostirati se na 23 tisuće četvornih metara, Studenac nastavlja ostvarivati svoju viziju rasta i tehnološkog napretka.

- Ovaj centar simbol je naše predanosti zaposlenicima, partnerima i zajednici. Sljedeće godine slavimo 35 godina poslovanja Studenca, i ponosni smo što u ovu važnu obljetnicu ulazimo s nastavkom ulaganja u transformaciju lanca opskrbe, održivo i stabilno poslovanje i još bolje iskustvo za naše kupce - zaključio je Senczuk