FOTO UČITELJICA VELIKOG SRCA 'Sa svojim učenicima brinem o napuštenim psima i mačkama'
Neodgovorni pojedinci ostavljaju škole životinje. Učiteljica Marijana Demetrović ih udomljuje. Ona svoje učenike uči onom najvažnijem - empatiji i ljubavi prema svim živim bićima
U maloj područnoj školi u mjestu Klakar kraj Slavonskog Broda učiteljica razredne nastave Marijana Demetrović radi nešto puno veće od samog predavanja školskoga gradiva. Ona svoje učenike uči onom najvažnijem - empatiji i ljubavi prema svim živim bićima. Iako ta djeca odrastaju na selu i svakodnevno viđaju mačke, pse, konje i krave, učiteljica Marijana uspjela je kod njih razviti poseban osjećaj brige za napuštene životinje koje neodgovorni pojedinci često ostavljaju blizu škole.