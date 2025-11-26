Obavijesti

OBAVILI SU PRETRES KUĆE

FOTO Ulovili pleterničkog dilera, našli mu više paketića 'trave, objavili kolika kazna mu prijeti

Piše Iva Tomas,
Foto: PU pozeško-slavonska

Županijski sud u Slavonskom Brodu izdao je nalog policija za pretres kuće 24-godišnjaka, gdje su pronašli digitalnu vagi i paketiće marihuane

Policija je dovršila istragu nad mladićem (24) iz Pleternice zbog sumnje da je preprodavao marihuanu, kao i da je omogućavao konzumiranje u svojoj obiteljskoj kući drugim osobama, piše požeško-slavonska policija.

Foto: PU pozeško-slavonska

Županijski sud u Slavonskom Brodu izdao je nalog policija za pretres kuće 24-godišnjaka, gdje su pronašli digitalnu vagi i paketiće marihuane. Istragom su utvrdili da je od početka 2025. godine često i za novac prodavao drogu i da je drugima dopuštao konzumiranje u obiteljskoj kući.

Foto: PU pozeško-slavonska

Protiv njega slijedi kaznena prijava zbog dilanja, odnosno kaznenih djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama, za koje je propisana kazna do 12 godina zatvora te Omogućavanje trošenja droga za koje je propisana kazna do pet godina zatvora

