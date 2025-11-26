Županijski sud u Slavonskom Brodu izdao je nalog policija za pretres kuće 24-godišnjaka, gdje su pronašli digitalnu vagi i paketiće marihuane
FOTO Ulovili pleterničkog dilera, našli mu više paketića 'trave, objavili kolika kazna mu prijeti
Policija je dovršila istragu nad mladićem (24) iz Pleternice zbog sumnje da je preprodavao marihuanu, kao i da je omogućavao konzumiranje u svojoj obiteljskoj kući drugim osobama, piše požeško-slavonska policija.
Županijski sud u Slavonskom Brodu izdao je nalog policija za pretres kuće 24-godišnjaka, gdje su pronašli digitalnu vagi i paketiće marihuane. Istragom su utvrdili da je od početka 2025. godine često i za novac prodavao drogu i da je drugima dopuštao konzumiranje u obiteljskoj kući.
Protiv njega slijedi kaznena prijava zbog dilanja, odnosno kaznenih djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama, za koje je propisana kazna do 12 godina zatvora te Omogućavanje trošenja droga za koje je propisana kazna do pet godina zatvora
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+