VIDEO Buktinja u Zagrebu: Na Selskoj se zapalio Mercedes

Usred jutarnje špice izbio je požar na Mercedesu na zagrebačkoj Selskoj cesti. Javna vatrogasna postrojba Zagreb oko 7.20 sati dobila je više dojava građana, nakon čega je na teren odmah upućena vatrogasna ekipa.

Pokretanje videa... 00:36 Zapalio se automobil u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata

Prva ekipa JVP-a, po dolasku je potvrdila da je požar zahvatio predio motora Mercedesa. Radi se o požaru osobnog automobila u području motora, ozlijeđenih nije bilo i pomoć nije potrebna, javili su s terena.

Vatrogasci su ubrzo ugasili požar te proveli hlađenje i pregled vozila kako bi se spriječilo ponovno izbijanje vatre.

Uzrok požara zasad nije poznat, a na mjesto događaja pozvana je i policija.