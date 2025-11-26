Obavijesti

News

Komentari 13
POŽAR USRED ŠPICE

VIDEO Buktinja u Zagrebu: Na Selskoj se zapalio Mercedes

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Buktinja u Zagrebu: Na Selskoj se zapalio Mercedes

Vatrogasci su ubrzo ugasili požar te proveli hlađenje i pregled vozila kako bi se spriječilo ponovno izbijanje vatre

Usred jutarnje špice izbio je požar na Mercedesu na zagrebačkoj Selskoj cesti. Javna vatrogasna postrojba Zagreb oko 7.20 sati dobila je više dojava građana, nakon čega je na teren odmah upućena vatrogasna ekipa. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zapalio se automobil u Zagrebu 00:36
Zapalio se automobil u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata

Prva ekipa JVP-a, po dolasku je potvrdila da je požar zahvatio predio motora Mercedesa. Radi se o požaru osobnog automobila u području motora, ozlijeđenih nije bilo i pomoć nije potrebna, javili su s terena.

NOĆNA DRAMA U ZAGREBU FOTO Prizori sa zgarišta na Okrugljaku: Vatrogasci zaštitili dvije manje štale sa životinjama
FOTO Prizori sa zgarišta na Okrugljaku: Vatrogasci zaštitili dvije manje štale sa životinjama

Vatrogasci su ubrzo ugasili požar te proveli hlađenje i pregled vozila kako bi se spriječilo ponovno izbijanje vatre.

Uzrok požara zasad nije poznat, a na mjesto događaja pozvana je i policija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'
MINISTAR BAČIĆ:

'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'

U ovom trenutku smo u pregovorima sa stručnjacima i profesorima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Obavit ćemo razgovor i s drugim stručnjacima, kaže ministar
Milanović odbrusio Thompsonu: 'Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština!'
KOMENTIRAO I VELEPOSLANIKE

Milanović odbrusio Thompsonu: 'Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština!'

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Hrvatski prirodoslovni muzej i obišao izložbu "Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština". Nakon izložbe predsjednik daje izjavu za medije
Vjesnikov neboder rušit će eksplozivom: 'Dvije su opcije. Jedna je da se sam uruši'
MORA SE UKLONITI

Vjesnikov neboder rušit će eksplozivom: 'Dvije su opcije. Jedna je da se sam uruši'

Taj smjer smatra se najsigurnijim jer je riječ o prostoru koji bi omogućio kontrolirano rušenje, bez ugroze okolnih objekata, smatra državni tajnik

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025