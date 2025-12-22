Obavijesti

PREDIVAN DAN NA JUGU

FOTO Unutrašnjost pod maglom, a na jugu kao da je proljeće! U Dubrovniku se ljudi čak i kupaju

Unutrašnjost Hrvatske u ponedjeljak nije baš 'vidjela' sunca... Temperature su išle do maksimalno pet stupnjeva, oblačno je, maglovito... Ali na obali je potpuno druga priča. Temperature u Splitu, Zadru i Šibeniku penjale su se do 15 stupnjeva Celzijevih, prevladavalo je sunčano vrijeme... A posebno toplo u ponedjeljak je bilo u Dubrovniku, gdje se temperatura popela i do 18 stupnjeva Celzijevih. Što su neki odlučili iskoristiti za kupanje. more je na 17 stupnjeva Celzijevih. Drugi nisu bili toliko hrabri, uživali su u šetnji, druženju na klupicama, dok sunce sije...
Dubrovnik: Lijep, topao i sunčan dan u gradu
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
