PREDIVAN DAN NA JUGU
FOTO Unutrašnjost pod maglom, a na jugu kao da je proljeće! U Dubrovniku se ljudi čak i kupaju
Unutrašnjost Hrvatske u ponedjeljak nije baš 'vidjela' sunca... Temperature su išle do maksimalno pet stupnjeva, oblačno je, maglovito... Ali na obali je potpuno druga priča. Temperature u Splitu, Zadru i Šibeniku penjale su se do 15 stupnjeva Celzijevih, prevladavalo je sunčano vrijeme... A posebno toplo u ponedjeljak je bilo u Dubrovniku, gdje se temperatura popela i do 18 stupnjeva Celzijevih. Što su neki odlučili iskoristiti za kupanje. more je na 17 stupnjeva Celzijevih. Drugi nisu bili toliko hrabri, uživali su u šetnji, druženju na klupicama, dok sunce sije...