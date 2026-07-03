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NEVJEROJATNO

FOTO Upao u bazen, borio se i izborio: 'Lisac treba dobre želje. Smrznuo se u bazenu u Zagrebu'

Piše Veronika Miloševski,
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FOTO Upao u bazen, borio se i izborio: 'Lisac treba dobre želje. Smrznuo se u bazenu u Zagrebu'
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Foto: Sklonište Dumovec
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Lisac je sinoć pretrčavajući dvorište zakoračio na prekrivač bazena misleći da se radi o čvrstoj podlozi. Nije mogao niti slutiti o kakvoj je zamci riječ

Ovaj lisac treba vaše dobre želje! Jutros su ga ljudi opazili na prekrivaču bazena kraj svoje kuće u Dubravi. Izgledao je iscrpljeno, napisali su na Facebooku iz Skloništa za nezbrinute životinje Dumovec.

Foto: Sklonište Dumovec

Lisac je sinoć pretrčavajući dvorište zakoračio na prekrivač bazena misleći da se radi o čvrstoj podlozi.

Nije mogao niti slutiti o kakvoj je zamci riječ.

- Pokušavao se osloboditi, no zbog koprcanja oko njega se ulijevala voda. Od uzaludne je borbe s vodom na kraju klonuo. Čim je slučaj prijavljen u naš Infocentar za izgubljene i pronađene životinje, kolega Dalibor je krenuo u akciju spašavanja. Brinuo se kako će lisca izvući, no na kraju je to izveo bez većih problema - dodaju.

- U Oporavilištu za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba kitnjastog su ljepotana prvo osušili. Dali su mu hranu i vodu. Sada je na promatranju. Nadaju se da mu dug boravak u vodi neće donijeti respiratorne probleme. Ako želite čuti detalje o spašavanju ovog lisca, ali i drugim neobičnim akcijama vezanima za bolesne i ozlijeđene divlje životinje u našem gradu, dođite sutra na proslavu naših 25 godina! Čekamo vas u Skloništu od 9 do 12 sati - napisali su.

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