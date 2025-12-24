FOTO Urušila se pozornica za Advent u Oroslavlju: 'Nije izdržala snijeg. Popravljamo...'

Urušila se pozornica na Adventu u Oroslavlju, javio je na Facebooku Viktor Šimunić, gradonačelnik Oroslavlja. Dodao je da nema stradalih te da službe na terenu.

- Bolje da ovo vidite od mene nego od dežurnih Grinčeva koji jedva dočekaju ovakve situacije. Ne mislim ovo skrivati ni negirati - pozornica za Advent nije izdržala ovaj snijeg. Nema stradalih, a nas 20 je već na terenu i dajemo sve od sebe da bismo ovo vratili u prvobitno stanje - napisao je.

Dodao je da mu je izrazito drago i pohvalno da su se ljudi u momentu pribrali i odlučili dati svoje slobodno vrijeme na Badnjak.