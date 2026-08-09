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U BOLNICI SU

FOTO Urušio se balkon u Rijeci, ozlijeđena su dva maloljetnika

Piše HINA,
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FOTO Urušio se balkon u Rijeci, ozlijeđena su dva maloljetnika
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Rijeka: Urušio se balkon napuštene kuće na Pećinama, ozlijeđeno dvoje maloljetnika | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Četiri maloljetne osobe popele su se na balkon, kad se urušila betonska ploča ruševnog objekta. Težina ozljeda bit će naknadno utvrđena

Dvije maloljetne osobe ozlijeđene su u subotu navečer na Pećinama u Rijeci kada se urušio dio betonske ploče ruševnog pomoćnog objekta na koji su se popele četiri maloljetne osobe, izvijestila je u nedjelju Policijska uprava primorsko-goranska.

Nesreća se dogodila oko 20,35 sati. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici i ostale žurne službe, a dvoje ozlijeđenih prevezeno je u KBC Rijeka radi pružanja liječničke pomoći.

Rijeka: Urušio se balkon napuštene kuće na Pećinama, ozlijeđeno dvoje maloljetnika Rijeka: Urušio se balkon napuštene kuće na Pećinama, ozlijeđeno dvoje maloljetnika Rijeka: Urušio se balkon napuštene kuće na Pećinama, ozlijeđeno dvoje maloljetnika
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Težina njihovih ozljeda bit će naknadno utvrđena.

Policija nastavlja provoditi mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Kako se neslužbeno doznaje, urušio se dio balkona napuštene kuće u blizini hotela Jadran na Šetalištu XIII. divizije.

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