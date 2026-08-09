FOTO Urušio se balkon u Rijeci, ozlijeđena su dva maloljetnika

Dvije maloljetne osobe ozlijeđene su u subotu navečer na Pećinama u Rijeci kada se urušio dio betonske ploče ruševnog pomoćnog objekta na koji su se popele četiri maloljetne osobe, izvijestila je u nedjelju Policijska uprava primorsko-goranska.

Nesreća se dogodila oko 20,35 sati. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici i ostale žurne službe, a dvoje ozlijeđenih prevezeno je u KBC Rijeka radi pružanja liječničke pomoći.

Težina njihovih ozljeda bit će naknadno utvrđena.

Policija nastavlja provoditi mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Kako se neslužbeno doznaje, urušio se dio balkona napuštene kuće u blizini hotela Jadran na Šetalištu XIII. divizije.